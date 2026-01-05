Teymur Ağalıoğlu'nun Sanat Anlayışı Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Teymur Ağalıoğlu'nun Sanat Anlayışı Tartışıldı

Teymur Ağalıoğlu\'nun Sanat Anlayışı Tartışıldı
05.01.2026 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda Teymur Ağalıoğlu'nun 50 yıllık kariyeri ve sanat anlayışı ele alındı.

Zeytinburnu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Sergi Konuşmaları" etkinliğinde, "İstanbul'un son izlenimci ressamı" olarak tanınan Teymur Ağalıoğlu'nun sanat anlayışı ele alındı.

Kazlıçeşme Sanat'ta devam eden "Tabiatın Yorulmaz Öğrencisi" adlı retrospektif sergi kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, sanatçının 50 yılı aşan kariyeri ve eserleri değerlendirildi.

Küratör Ömer Faruk Şerifoğlu'nun yönettiği etkinliğe konuşmacı olarak katılan ressam ve öğretim üyesi Prof. Dr. Basri Erdem, empresyonizmin resim sanatındaki etkisinden bahsederek, "Empresyonist akımın en ciddi şekilde yürütülmesi Sovyetler Birliği döneminde olmuştu. Şu eleştiri gelir, 'Sanatçıları hapsettiler, empresyonizmden başka bir şey bilmiyorlardı.' denilir. Fakat öyle bir şey yok." dedi.

Erdem, empresyonizmde doğayla insanın bütünleştiğini belirterek, en büyük öğreticinin de bu anlamda doğa olduğunu söyledi.

Sanatın içinde pek çok tartışılacak konu bulunduğunu, ders verdiği öğrencileriyle de çeşitli konular üzerine konuştuklarını aktaran Erdem, baskı tekniklerinin ilgi alanı içerisinde bulunduğunu ve özel merakından dolayı bu alanda yoğun bir çaba harcadığını anlattı.

Basri Erdem, baskı tekniklerine dair, "Hangi yöntemle yaparsanız yapın, sonuç önemli ama sanatın kendi kurallarını da çiğneyip geçmemek lazım. Mesela Türkiye'de özgün baskı da çok tartışılan bir konu." diye konuştu.

Teymur Ağalıoğlu'nun "Tabiatın Yorulmaz Öğrencisi" adlı retrospektif sergisinde 165 resminin yer aldığını ve bunun büyük bir sayı olduğuna dikkati çeken Erdem, "Ben arkadaşımı kutluyorum. Çok büyük bir mutluluktur. Ayrıca böyle bir mekanda eserlerin sergilenmesi de önemli. Şu anda Türkiye'de sergi alanları var tabii ama bu tarihi dokuda yok gibi. İşlerin mekanla bütünleşmesi de ayrı bir konu." değerlendirmesini yaptı.

"İstanbul'un Son İzlenimci Ressamlarından Teymur Ağalıoğlu" başlığıyla gerçekleştirilen program, konuşmacıların soruları cevaplamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Etkinlik, Ressam, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teymur Ağalıoğlu'nun Sanat Anlayışı Tartışıldı - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:41:34. #7.11#
SON DAKİKA: Teymur Ağalıoğlu'nun Sanat Anlayışı Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.