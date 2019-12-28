TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Osmanlıspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Osmanlıspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Osmanlıspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 17. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi.

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Osmanlıspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 17. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 1-1 berabere bitti.


Maçtan dakikalar


23. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Batuhan İşçiler sağ kanattan kale sahası içine ortaladığı topa Nermin Hodzıc'in şutu kaleci Ahmet Eyüp'te kaldı.


36. dakikada Balıkesirspor sol kanattan Mrsic ile korner atışı kullandı. Ceza sahasına inen topa Mahatma Otoo'un kafa vuruşu auta çıktı.


39. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında All Malle yaklaşık 20 metreden attığı sert şutu kaleci Ahmet Eyüp güçlükle uzaklaştırdı.


44. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında ceza sahası içinde kaleci Vukovic'le karşı karşıya kalan Mertan Caner Öztürk topu aşırtarak golü attı. 0-1


70. dakikada Balıkesirspor sol kanattan Mrsic ile serbest atış kullandı ceza sahası içinde Osmanlıspor defansı topu uzaklaştırdı.


77. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mrsic'in ceza sahası içine ortaladığı topa Nemanja Andusıc'in zayıf şutu kaleci Ahmet Eyüp'te kaldı.


86. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde Osmanlıspor defansından Ali Eren'in eline gelen topta hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mrsic topu kalecinin sağından filelere gönderdi. 1-1


Stat: Atatürk


Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Orkun Aktaş xx, Ömer Tevfik Özkoç xx


Balıkesirspor: Andrıja Vukovic xxx, Batuhan İşçiler xx, Oğuzhan Çapar xx, Sezer Özmen ? (Cenk Güvenç dk. 33 x) (Anıl Taşdemir dk. 83 ?), Doğa İşeri xxx, Serdar Güncü xx, Nermın Hodzıc xx, Mrsic xxx, All Malle xx, Mahatma Otoo xx (Nemanja Andusıc dk. 63 x), Rahmi Anıl Başaran xx


Yedekler: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Furkan Çil, Celal Emir Dede


Teknik Sorumlu: Mehmet Nuri Adıgüzel


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Tamer Aşık xx, Merthan Caner Öztürk xxx, Oğuz Yıldırım xx, Erıc Ayuk Mbu xx (Beykan Şimşek dk. 90+3 ?), Atakan Rıdvan Çankaya xx, Ognjen Todorovic xxx (Halil İbrahim Esen dk. 71 x), Johan Blagojevic xxx, Ali Eren İyican xx, Erdem Çetinkaya xx (Okan Deniz dk. 89 ?), Mehmet Yiğit xx


Yedekler: Mele Castanero, Ali Ülgen, Batuhan Yılmaz, Berk Yiğit Karadağ, Doğukan Efe, Barış Zeren


Teknik Sorumlu: İsmet Taşdemir


Goller: Merthan Caner Öztürk (dk. 44) (Osmanlıspor), Mrsic (dk. 87 pen.) (Balıkesirspor)


Kırmızı kartlar: Hodzic (dk. 61) (Balıkesirspor), Tamer Aşık (dk. 66) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Mahatma Otoo, Oğuzhan, Cenk Güvenç (Balıkesirspor) - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:44 Kaynak: İHA
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