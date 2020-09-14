TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Giresunspor: 1

TFF 1. Lig'in 1. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Giresunspor karşılaştı.

TFF 1. Lig'in 1. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Giresunspor karşılaştı. Mücadele Balıkesirspor'un 3-1 galibiyeti ile sona erdi. Maçtan dakikalar 4. dakikada gelişen Giresunspor atağında Muhammet Himmet Ernürk seri çalımlarla ceza sahasına girdi. Abraham topa son anda müdahale ederek, topu uzaklaştırdı. 25. dakikada Giresunspor'un İshak Doğan ile kullandığı korner atışında top direkten auta çıktı. 41. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Celal Emir Dede'nin pasında Serdar Güncü'nün sert şutu auta çıktı. 45. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi'nin verdiği pasla ceza sahası içinde Mahatma Otoo, kaleci Onurcan'ın üstünden aşırtarak topu ağlara gönderdi. 1-0 46. dakikada Emre Şahin hatası ile topu kapan Muhammet Himmet Ertürk kaleci Atilla ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Atilla yüzde yüz gole izin vermedi. 74. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Otoo kaleci Onurcan'ın yanından ağları gördü. 2-0 76. dakikada gelişen Baalıkesirspor atağında Mahama Otoo'nun ortasın Foxi kafayı vurdu ama kaleci Onurcan topu kontrol ederek gole izin vermedi. 90+2. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Celal Emir Dede topu ağlarla buluşturdu. 3-0 90+3. dakikada Giresunspor atağında Muhammet Himmet Ertürk topu ağlarla buluşturdu. 1-3 Stat: Atatürk Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Gökmen Baltacı xx, Özcan Sultanoğlu xx Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Emre Şahin xx, Oltıon Bilallı xxx, Batuhan İşçiler xxx, Abraham Nwankwo xx, Serdar Güncü xx, Görkem Fidan xx (Ümit Doğru dk. 87 ?), Francıs Ezeh xx, Mahatma Otoo xx (Emirhan Çakır dk. 80 x), Foxi Ketheovama xx, Celal Emir Dede xx Yedekler: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu, Kağan Kayalı, Ayberk Kaygısız, Serdar Yiğit, Berkay Aykurt, Alperen Erdinç, Enes Karabulut Teknik Sorumlu: Mesut Dilsöz Giresunspor: Onurcan Piri xx, Arda Kılıç xx, Mehmet Taş xx, Alperen Aydın xx, Saruhan Polat xx (Ahmet Yusuf İpekçi dk. 71 x), Erol Can Akdağ xx, Atakan Doğanay xx, İshak Doğan xx, Muhammet Himmet Ertürk xx, Ertuğrul Şenlikoğlu xx, Fatih Yılmaz xx Yedekler: Gökhan Cörük, Şükrü Kara, Semih Kavrazlı Teknik Sorumlu: Ümit Şengül Goller: Mahatma Otoo (dk. 45 ve 74), Celal Emir Dede (dk. 90+2) (Balıkesirspor), Muhammet Himmet Ertürk (dk. 90+3) (Giresunspor) Sarı kartlar: Muhammet Himmet Ertürk, Alperen Aydın (Giresunspor), Serdar Güncü, Görkem Fidan, Oltıon Bilallı (Balıkesirspor) - BALIKESİR

Son Dakika

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi

Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek

Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu

İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor

Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı

15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi

Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu