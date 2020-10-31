TFF 1. Lig: Bursaspor: 4 Boluspor: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Bursaspor: 4 Boluspor: 2

31.10.2020 18:20
TFF 1. Lig: Bursaspor: 4 Boluspor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig 8. haftasında Bursaspor sahasında Boluspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig 8. haftasında Bursaspor sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadele Bursaspor'un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Melih Okutan'ın sağ kanattan ortasında Muhammed Bayır yerden plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

11. dakikada Burak Kapacak soldan topu taşıdı. Ceza sahasına sert ortasında Boluspor defansı son anda golü önledi.

17. dakikada Burak Bekaroğlu kornerden gelen topa müsait pozisyonda iyi bir kafa vuruşu yaptı. Ancak kaleci Deniz Aydın topu kornere çeldi.

21. dakikada Burak Altıparmak kendisine yapılan faulü çok çabuk kullandı. Topla buluşan Ali Akman, sağ çaprazdan güzel vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

31. dakikada Melih'in çizgiye inip sağdan attığı pasta Alican kalenin önünde topla buluştu. Vuruşu üstten auta çıktı.

38. dakikada Burak Kapacak sol çaprazdan ceza sahasına yaklaştığı anda çok iyi bir vuruş yaptı ve topu filelerle buluşturdu. 2-1

49. dakikada Emirhan'ın pasında Ali Akman, sağ çaprazdan sert vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

51. dakikada İsmail Çokçalış sağdan getirdiği topu ceza sahasına çevirdi. Recep Aydın boş kaleye topu yollayamazken, Ali Akman'a adeta asist yaptı. 18 yaşındaki futbolcu da topu boş ağlara yolladı. 3-1

77. dakikada Burak Asan'ın pasında Melih Okutan'ın ceza sahası dışından iyi vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti. 3-2

86. dakikada Çağatay Yılmaz'ın sağ kanattan verdiği pasta Batuhan Kör, bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi. 4-2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sarper Barış Saka xxx, Hasan Hüseyin Tetik xxx, Ali Tuna xxx

Bursaspor: Deniz Aydın xx, İsmail Çokçalış xx, Emirhan Aydoğan xx, Furkan Emre Ünver xx, Kerem Kök xx (Onur Atasayar dk. 34 xx), Burak Kapacak xxx (Çağatay Yılmaz dk. 60 xxx), Aykut Akgün xxx, Burak Altıparmak xx, Tuğbey Akgün xx (Recep Aydın dk. 29 xx), Ali Akman xx, Kerem Şen xx (Batuhan Kör dk. 46 xx)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç, İsmail Can Çavuşluk, Eren Güler, Çağatay Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Er

Boluspor: Mosquera x, Kerim Alıcı x, Oğuzhan Berber xx (A.Belibi dk. 84 ?), Muhammed Bayır xx, Aykut Demir xx, Burak Bekaroğlu xx, Melih Okutan xx (Muhammet Arslantaş dk. 84 ?), Araz Abdullaev xx, Alican Özfesli xx (Mihajlovic dk. 57 xx), Ali Keten xx (Burak Asan dk. 57 x), Mertan Caner Öztürk xx (Hamza Gür dk. 37 xx)

Yedekler: Ömer Alıcı, Fethi Özer, Muhammed Gümüşkaya

Teknik Direktör: Reha Erginer

Goller: Muhammed Bayır (dk. 8), Melih Okutan (dk. 77) (Boluspor), Ali Akman (dk. 21 ve 51), Burak Kapacak (dk. 38), Batuhan Kör (dk. 86) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: İsmail Çokçalış (Bursaspor), Burak Asan, Melih Okutan, Burak Bekaroğlu (Boluspor) - BURSA

TFF 1. Lig: Bursaspor: 4 Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Bursaspor: 4 Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Bursaspor: 4 Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Bursaspor: 4 Boluspor: 2
TFF 1. Lig: Bursaspor: 4 Boluspor: 2

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Akman, Bursaspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Bursaspor: 4 Boluspor: 2 - Son Dakika Spor


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