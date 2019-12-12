TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor

6 saat önce

Ligde haftanın açılış müsabakasında Altay, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

Ligde haftanın açılış müsabakasında Altay, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe)


14 Aralık Cumartesi:


14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)


14.00 Boluspor- Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)


16.30 İstanbulspor- Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)


15 Aralık Pazar:


14.00 Keçiörengücü- Hatayspor (Aktepe)


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)


16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)


19.00 Altınordu- Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:36 
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