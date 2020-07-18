TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 3 Adanaspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 3 Adanaspor: 0

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adanaspor'u 3-0 mağlup ederek play-off'larda mücadele etmeye hak kazandı.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adanaspor'u 3-0 mağlup ederek play-off'larda mücadele etmeye hak kazandı.

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Maçtan dakikalar


2. dakikada Alparslan Erdem'in sol kanattan ceza sahasına kestiği ortada topu önünde bulan Ndao'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Murat kornere çeldi.


11. dakikada ceza alanında topla buluşan Zeki Yıldırım, son çizgeye inerek pasını kale önünde müsait pozisyonunda bulunan Emeghara'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0


19. dakikada ceza alanı önünde Roni ile verkaça giren Celil'in kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruşu Aykut Özer kornere gönderdi.


45. dakikada orta sahada topu kazanan Sabo, ceza sahasına girmeden sol kanattaki Darri'yi gördü. Darri'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.


54. dakikada Yalçın Ayhan'dan topu kapan Roni bekletmeden pasını Ahmet Dereli'ye verdi. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu Fatih Kuruçuk çizgi üzerinden çıkardı.


74. dakikada Attamah'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0


81. dakikada Erik Sabo, ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta farkı 3'e çıkaran golü attı. 3-0


84. dakikada Etame, Alparslan Erdem'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.


86. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Etame'nin vuruşu kaleci Aykut'ta kaldı.


Stat: Vefa


Hakemler: Murat Erdoğan xx, Selahattin Altay xx, Gökhan Barcın xx


Fatih Karagümrük: Aykut Özer xx, Ramazan Civelek xxx (Koray Altınay dk. 75 x), Yalçın Ayhan xx (Barış Başdaş dk. 83 ?), Joseph Attamah xx, Alparslan Erdem xx, Zeki Yıldırım xxx (Çağrı Ortakaya dk. 83 ?), Fatih Kuruçuk xx, Brahim Darri xx (Engin Bekdemir dk. 75 x), Alassane Ndao xx, Erik Sabo xx, Innocent Emeghara xxx (Artur Sobiech dk. 63 x)


Yedekler: Murat Hacıoğlu, Bülent Cevahir, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan, Murat Sarıgül,


Teknik Sorumlu: Atılay Canel


Adanaspor: Goran Karacic xx (Özer Enes Soylu dk. 88 ?), Savaş Polat xx (Şahin Berk dk. 83 ?), Evren Korkmaz xx, Uğurcan Yazğılı xx, Mustafa Eğer xx, Celil Yüksel xx, İbrahim Aksu x (Mustafa Saltuk Ceviz dk. 46 x), Eren Keleş xx (Mert Adar dk. 83 ?), Mbilla Etame x, Roni Gleison xx, Ahmet Dereli x


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Goller: Emeghara (dk. 11), Ramazan (dk. 74), Sabo (dk. 81) (Fatih Karagümrük)


Sarı katlar: Zeki Yıldırım, Ramazan Civelek, Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 19:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 3 Adanaspor: 0 - Son Dakika Spor

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