TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0

05.12.2020 15:35
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Kerem'in kullandığı serbest vuruşun ardından savunmadan dönen topta Sergio'nun şutunda kaleci Ekrem meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.

23. dakikada orta sahadan gelen topu alan Sergio, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gol şansı deneyen Sergio'nun şutu kalenin üzerinden dışarı çıktı.

57. dakikada Milinkovic ceza sahasının dışından kaleye çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

66. dakikada Milinkovic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

68. dakikada orta sahada topu alan Eren'in derinlemesine gönderdiği pasa hareketlenen Sergio, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Emir Eray Eyisoy xx, Batuhan Gültek

Giresunspor: Onurcan xx, Diarra xx, Mehmet Taş xx, Eren xxx (Yasin dk. 86 ?), Sadi xx (Milinkovic dk. 46 xx), Erol Can xx, Kerem xx, Sergio Antonio xxx (Traore dk. 86 ?), Hayrullah xx, Uzodimma xx (Tavares dk. 73 x), Caner Hüseyin xx (Muhammet Himmet dk. 73 x)

Yedekler: Tolgahan xx, Mehmet Doğaç xx, Sergen xx, İshak xx, Fatih xx

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Eskişehirspor: Ekrem xx, Furgan xx (Hamed Sholaja dk. 71 x), Bedirhan Altunbaş xx (Alperen dk. 53 x), Onur xx (Onurhan dk. 81 ?), Talha xx, Sunday Alimi xx, Tolga xx, Bilal xx, Furkan xx, Mehmet xx, Mevlüt xx,

Yedekler: Melih xx, Sezgin xx, İbrahim Halil xx, Kaan xx, Buğra xx, Bedirhan Akçay xx

Teknik Direktör: İlhan Var

Goller: Eren Tozlu (dk. 66), Sergio Antonio (dk. 68) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Tolga Yakut (Eskişehirspor),Eren Tozlu, Mamadou Diarra (Giresunspor) - GİRESUN

TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Giresunspor, Giresun, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, 'dünyadaki en zengin Türk' oldu Gözü dönen polis, yemekten geç dönen meslektaşına silah çekti Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Bircan Bali ve Seren Serengil alay konusu oldu Başkan Soyer'in danışmanının karıştığı kazanın bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 1 yaralı Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak
Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi         
15:28
Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Takip ediliyorum" açıklamasına yanıt: Tamamen gündemi değiştirme çabası ve iftiradır         
15:05
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar         
14:19
Kısıtlamayı umursamadan taşlı sopalı ev bastılar! Kadın-çocuk demeden çıkan kavgada 20 kişi yaralandı Kısıtlamayı umursamadan taşlı sopalı ev bastılar! Kadın-çocuk demeden çıkan kavgada 20 kişi yaralandı         
14:01
Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu         
12:31
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı         
11:53
Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi         
11:15
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada         
10:47
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 15:58:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei