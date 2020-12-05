TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0

Teknik Direktör: İlhan Var

68. dakikada orta sahada topu alan Eren'in derinlemesine gönderdiği pasa hareketlenen Sergio, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0

66. dakikada Milinkovic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor 'u 2-0 mağlup etti.

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