TFF 1 Lig hakem atamaları - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1 Lig hakem atamaları - Son Dakika Spor

TFF 1 Lig hakem atamaları

11 dakika önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF 1 Lig hakem atamaları, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:


6 Mart Cuma:


19.00 Ekol Göz Menemenspor- Altay: Emre Malok


19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker


7 Mart Cumartesi:


14.00 Keçiörengücü- Boluspor: Bülent Birincioğlu 14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek


16.30 Fatih Karagümrük- Adana Demirspor: Ramazan Keleş


16.30 Eskişehirspor- Giresunspor: Kutluhan Bilgiç


19.00 Bursaspor- İstanbulspor: Özgür Yankaya


8 Mart Pazar:


16.30 Akhisarspor- Osmanlıspor: Onur Özütoprak


19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: Caner Ak

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Nasip olmadı, olacağı da yok
İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı Galatasaray ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi Günlük burç yorumları 4 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

Son Dakika Haberleri
13:43 İzzet Yıldızhan: İçim parçalanıyor
13:43 Mon Amour Kadınlar Günü'nde farkını konuşturacak
13:43 Jennifer Lopez'den flaş 'libido' açıklaması!
13:43 Eser Yenenler: Günüm çok yoğun geçiyor
13:43 Kol kola poz verdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 13:44:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1 Lig hakem atamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]