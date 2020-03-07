TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - BB Erzurumspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor, sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - BB Erzurumspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor, sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Candaş Elbil xx, Kamil Çetin xx


Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf xx, Soner xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Rayane Aabid xx (Alican Özfesli dk. 67 xx), Gökhan Karadeniz xx, Helder Barbosa (Selim Ilgaz dk. 58 xx), Mirkan Aydın xx (Hamza Gür dk. 87 ?)


Yedekler: Ömer Alıcı, Idır Quali, Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


BB Erzurumspor: Sehic xx, Aykut Demir xx, Obertan xx (Hasan Ayaroğlu dk. 76 x), Hasan Hatipoğlu xxx, Mehmet Uçar xx, Pote xx İbrahim Akdağ x, Hamroun x (Emrah Başsan dk. 46 xx), Sisskoko xx (Jasmin Scuk dk. 81 ?), Mücahit Albayrak xx, Osman Çelik xx


Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Artarslan, Ömer Şişmanoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Sarı kartlar: Emrah Başsan, Sissoko (BB Erzurumspor) - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Alican Özfesli, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:18 Kaynak: İHA
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