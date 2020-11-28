TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 Giresunspor: 1

TFF 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Serginho'nun ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Alperen Uysal topu kontrol etti.
7. dakikada Caner Hüseyin Bağ'ın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
17. dakikada Papa Diouf'un sağ kanattan son çizgiye inip yerden pasında penaltı noktası üzerinde bulunan Berkay Görmez'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
39. dakikada Abdou Razack Traore'nin ceza yayından yaptığı plase vuruşta kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+3. dakikada savunmanın arkasına iyi sarkan Papa Diouf'un ceza sahası içine girip plase vuruşunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı kornere çeldi.
55. dakikada hızlı hücumda orta sahada Eduart Rroca'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Koray Gençerler, Serginho'ya direkt kırmızı kart gösterdi.
64. dakikada Eren Tozlu'nun ceza yayının solundan yaptığı vuruşta kaleci Alperen Uysal'dan dönen topu kale önünde Hayrullah Bilazer tamamlamak istedi. Alperen yine meşin yuvarlağı kurtardı.
79. dakikada Onur Ergün'den topu kapan Mehmet Taş'ın ceza sahası dışının sağından yaptığı vuruşta kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90+4. dakikada Muhammed Himmet Ertürk'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Eren Tozlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Koray Gençerler xx, Baran Eraslan xx, Uyku Tunavelioğlu xx
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Melih Kabasakal xx, Wellington xx, Patrick Etoga xx, Ali Yaşar xx, Berkay Görmez xxx (Mehmet Yeşil dk. 81 ?), Onur Ergün xx, Eduart Rroca xx (Uygar Mert Zeybek dk. 85 ?), Ali Dere xx (Tayyip Ebrar Cumur dk. 81 ?), Kristal Abazaj xx (Egehan Gök dk. 69 x), Papa Diouf xx
Yedekler: Alp Arda, Yusuf Cihat Çelik, Kamal Issah, Yusuf Ali Özer, Tuncer Duhan Aksu, Emir Gökçe
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Giresunspor: Tolgahan Acar xx, Kerem Kalafat xx (Yasin Ozan dk. 88 ?), Mamadou Diarra xx, Sadi Karaduman xx, Hayrullah Bilazer xx, Mehmet Taş xx, Uzodimma xx (Muhammed Himmet Ertürk dk. 88 x), Abdou Razack Traore x (Erol Can Akdağ dk. 62 x), Serginho x, Caner Hüseyin Bağ xx (Marko Milinkovic dk. 77 ?), Eren Tozlu xxx
Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Helder Tavares, Sergen Piçinciol, İshak Doğan, Fatih Yılmaz
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Berkay Görmez (dk. 17) (İstanbulspor), Eren Tozlu (dk. 90+4) (Giresunspor)
Kırmızı kart: Serginho (dk. 55) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Wellington, Ali Yaşar (İstanbulspor), Caner Hüseyin Bağ, Hayrullah Bilazer, Mehmet Taş, Uzodimma, Mamadou Diarra (Giresunspor) - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
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