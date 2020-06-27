TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 Boluspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 Boluspor: 1

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Ekol Göz Menemenspor, sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Ekol Göz Menemenspor, sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Maçtan dakikalar


31. dakikada Mehmet Boztepe'nin soldan ortasında Samed Ali'yi aşan topla Tayfun arka direkte buluştu. Voleyle şansını deneyen Tayfun'un şutunda top üstten auta çıktı.


36. dakikada Mehmet Boztepe'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Sikiru'nun yaptığı ortada Samed Ali Kaya, kale önünde topa dokunamadı.


64. dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Samed Ali soldan ceza sahasına yönelerek çaprazdan aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0


74. dakikada Mustafa Durak'ın sağdan ortasında topla buluşan Kidric topu düz bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-1


Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Cihan Aydın xx, Murat Temel xx, Furkan Ürün xx


Menemenspor: Selmani xx, Yusuf Talum xx, Ali Keten xx, Domgjoni xx, Olatunbosun xx, Tayfun Aydoğan x (Ercan Coşkun dk. 83 ?), Murat Erdemir x (Özkan Yıldırım dk. 72 x), Taşkın Çalış xx, Mehmet Boztepe x (Akanbi dk. 78 x), Murat Elkatmış xx, Samed Ali Kaya xxx (Rıdvan Koçak dk. 83 ?)


Yedekler: Amir Güren, Furkan Bayır, Cem Çelik, Selim Aydemir, Harun Kavaklıdere


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Boluspor: Mosquera xx, Sincere Seth xx, İsmail Konuk xx, Burak Bekaroğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, Melih Okutan xx (Mutlu Güler dk. 51 x), Arif Morkaya x (Bilal Kısa dk. 67 x), Cumali Bişi xx, Mustafa Eskihallaç xx, Mustafa Durak xx, Kidric xxx


Yedekler: Bahadır Güngördü, Yavuz Aygün, Moise, Fethi Özer, Bahadır Yağız, Muhammet Çetin, Emir Halilovic


Teknik Direktör: Fırat Gül


Goller: Samed Ali Kaya (dk. 64) (Ekol Göz Menemenspor), Kidric (dk. 74) (Boluspor)


Sarı Kartlar: Kidric, Mustafa Durak, Burak Bekaroğlu, İsmail Konuk (Boluspor), Domgjoni (Menemenspor) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Ali Kaya, Boztepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 22:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 Boluspor: 1 - Son Dakika Spor
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