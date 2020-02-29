TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1

6 saat önce

1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1, System.String[]

1 berabere kaldı. Osmanlıspor, Suriye'nin İdlip bölgesinde yaşanan hain saldırıda hayatını kaybeden şehitleri unutmadı ve futbolcular ısınmaya Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.


Stat: Osmanlı


Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Muhammet Yumak xx, Seyfettin Ünal xx


Osmanlıspor: Castanero xx, Ayuk xx, Oğuz Yıldırım xx, Mehmet Yiğit xx, Ali Eren İyican xx, Rıdvan Çankaya xx, Blagojevic xxx, Todorovic xx, Erdem Çetinkaya x (Okan Deniz dk. 68 x), Beykan Şimşek xx (Batuhan Yılmaz dk. 88 ?), Mertan Öztürk xx


Yedekler: Ahmet Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Kasım Sun, İlhami Siraçhan Nas, Berk Yiğit Karadağ, Tamer Aşık,


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay xx, Fatih Kuruçuk xxx, Yalçın Ayhan xx, Bülent Cevahir xx, Ramazan Civelek xx (dk. 70 Ahmet Aras x), Attamah xx, Zeki Yıldırım xx (Erdal Öztürk dk. 79 x), Ndao xx, Emeghara x (Darri dk. 39 xx) Sobiech xx


Yedekler: Murat Hocaoğlu, Barış Başdaş, Efe Tatlı, Engin Bekdemir, Çağrı Ortakaya


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Blagojevic (dk. 82) (Osmanlıspor), Fatih Kuruçuk (dk. 89) (Fatih Karagümrük)


Sarı kart: Ayuk (Osmanlıspor) - ANKARA

Fatih Karagümrük, Osmanlıspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:11 Kaynak: İHA
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