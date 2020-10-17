TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Eskişehirspor: 1

56. dakikada rakip kalede baskısını yükselten Bandırmaspor'da İshak'ın pasıyla ceza sahasına giren Landel topu filelere göndererek eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1

30. dakikada İbrahim'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına Bedirhan geçti. Bu futbolcunun vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

29. dakikada Del Valle 'nin hatalı pasıyla İbrahim ceza sahsına girdi. Bu futbolcu, Feyyaz'ın darbesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

TFF 1. Lig'in 5. hafta müsabakasında RH Bandırmaspor ile Eskişehirspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlik ile sona erdi.

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