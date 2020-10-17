TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Eskişehirspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Eskişehirspor: 1

17.10.2020 17:02
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Eskişehirspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 5. hafta müsabakasında RH Bandırmaspor ile Eskişehirspor karşılaştı.

TFF 1. Lig'in 5. hafta müsabakasında RH Bandırmaspor ile Eskişehirspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlik ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

29. dakikada Del Valle'nin hatalı pasıyla İbrahim ceza sahsına girdi. Bu futbolcu, Feyyaz'ın darbesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada İbrahim'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına Bedirhan geçti. Bu futbolcunun vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

56. dakikada rakip kalede baskısını yükselten Bandırmaspor'da İshak'ın pasıyla ceza sahasına giren Landel topu filelere göndererek eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Caner Ak xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Furkan Ürün xx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Feyyaz Belen x (Erkan Taşkıran dk. 46 xx), Berat Satılmış x (Lacina Traore dk. 69 x), Mickael Franck Pote xxx, İshak Çakmak xx (Ruben Rayos Serna dk. 82 ?), Michel Landel xxx, Hakan Bilgiç xx (Orhan Ovacıklı dk. 46 xxx), Emir Halilovic x (Hüseyin Bak dk. 39 x), Mehmet Yiğit xx, Yonathan Del Valle xx

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Fırat Arıkan, Görkem Kıran, Rahmi Anıl Başaran

Teknik Direktör: Serdar Bozkurt

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Sezgin Coşkun xx, Bedirhan Altunbaş xxx, Onur Bayramoğlu xx, İbrahim Halil Öner xx (Berkay Tanır dk. 74 x), Kaan Gül x (Talha Erdoğan dk. 65 x), Sunday Oluwadeji Alimi xx, Erdal Akdarı xx, Bilal Ceylan xx, Mehmet Özcan xx, Hamed Abodun Sholaja xxx (Hasan Ulaş Uygur dk. 90 ?)

Yedekler: Melih Ağa, Muhammet Yahya Akbulut, Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, Furkan Balaban

Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan

Gol: Bedirhan Altunbaş (dk. 30 pen.) (Eskişehirspor), Michel Landel (dk. 57) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: İshak Çakmak, Yonathan Del Valle (Bandırmaspor), Ekrem Kılıçarslan, Onur Bayramoğlu, Kaan Gül, Sunday Oluwadeji Alimi, Erdal Akdarı (Eskişehirspor) - BALIKESİR

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Eskişehirspor: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bandırmaspor, Del Valle, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Eskişehirspor: 1 - Son Dakika Spor


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