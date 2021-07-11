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TFF 1. Lig U19'da şampiyon Yılport Samsunspor - Son Dakika

TFF 1. Lig U19'da şampiyon Yılport Samsunspor

11.07.2021 10:40
TFF 1. Lig U19'da şampiyon Yılport Samsunspor, System.String[]

TFF 1. Lig U19 Finali'nde Balıkesirspor'u 2-1 mağlup eden Yılport Samsunspor şampiyon oldu.

TFF 1. Lig U19 Finali'nde Balıkesir spor'u 2-1 mağlup eden Yılport Samsunspor şampiyon oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir spor kompleksinde oynanan final karşılaşmasını Cihan Aydın, Seyfettin Ünal ve Abdullah Uğur Sarı yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısına Balıkesirspor hızlı başladı. Maçın 7'nci dakikasında gelişen Balıkesirspor atağında Oltion Bilalli'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü yapılan VAR incelemesinde geçerli sayıldı. İlk yarı Balıkesirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Yılport Samsunspor forvetleri rakip kalede gol aradı. Karşılaşmanın 62'nci dakikasında gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza sahasında topu önünde bulan Emirhan Gürler düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1. Maçın 89'uncu dakikasında Yılport Samsunspor'dan Emirhan Koca, maçın skorunu ilan: 1-2. Bu skorla Yılport Samsunspor 2020-2021 TFF 1'inci Lig U19 Ligi şampiyonu oldu.

TFF 1. Lig U19'un üçüncülük maçında Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Bursaspor karşılaşmayı 9'uncu dakikada Hasan Sabri Karaca ve 74'üncü dakikada Abdullah Tazgel'in golleriyle 2-0 kazandı ve üçüncü oldu.

Karşılaşmaları TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takım antrenörleri de izledi.

TFF 1. Lig U19'da şampiyonluğu kazanan Yılport Samsunspor'a kupa ve madalyalarını Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile Genç Milli Takımlar Teknik Sorumlusu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas tarafından verildi. Turnuvada ikinci olan Balıkesirspor, kupa ve madalyalarını Genç Milli Takımlar Antrenörü Hami Mandıralı'nın elinden aldı. TFF 1. Lig U19'da üçüncülük maçını kazanan Bursaspor takımına kupa ve madalyalarını Futbol Gelişim Direktör Danışmanı Coşkun Süer verdi. TFF 1. Lig U19'da en değerli kaleci ödülünü Yılport Samsunspor'dan Ali Taha Demir kazandı. Ali Taha'ya ödülünü Genç Milli Takımlar Antrenörü Hami Mandıralı takdim etti.

TFF 1. Lig U19'da Balıkesirspor'dan 17 golle Peter Ambrose, gol kralı olurken; en değerli oyuncu Bursaspor'dan Eren Tunalı seçildi. En iyi teknik direktör ödülüne Yılport Samsunspor takımını çalıştıran Recep Sermet Boyar layık görüldü.


TFF 1. Lig U19'da şampiyon Yılport Samsunspor
TFF 1. Lig U19'da şampiyon Yılport Samsunspor

Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Samsunspor, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig U19'da şampiyon Yılport Samsunspor - Son Dakika Spor


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