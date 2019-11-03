TFF 2. LİG

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Başkent Akademi Futbol Kulübü'nü evinde 2-1 mağlup etti.



Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan karşılaşma güneşli bir havada gerçekleşti. Amed Sportif Faaliyetler'in ilk atağında 30. saniyede penaltı kazandı. Ceza alanına giren Burak, Eyüp tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Furkan penaltıyı gole çevirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı. Müsabakanın ikinci yarısına da Amed Sportif Faaliyetler atak başlayan taraf oldu.



63. dakikada Amedspor farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın arkasına sarkan Onur yerden plase vuruşla topu ağlara yolladı. 90. dakikada gelişen konuk takım atağında ceza alanına giren Tolgahan sert şutla topu filelere gönderdi. 90+2. dakikada Başkent Akademi'de Abdullah çift sarıdan kırmızı kart gördü. Müsabaka Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçın karnesi



Stat: Yeni Diyarbakır



Hakemler: Erdem Temel xx, Ersin Erbay xx, Egemen Savran



Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan xx, Abdullah Çetin x (Dk. 44 Yüksel Kayaalp x), Yiğitcan Gölboyu xx, Oğuz Özden xx, Tolga Tekin xx (Dk. 65 Hüseyin Yılmaz xx), Mansur Çalar xx, Onur Alkan xxx, Bünyamin Yürür xx, Muhammed Burak Taşdemir xx (Dk. 75 Muhlis İstemi x), Muhammet Yılmaz xxx, Furkan Yaman xxx



Başkent Akademi FK: Necati Yılmaz xx, Süleyman Özdamar xx, Abdullah Çelik xx, Bilal Aziz Özer xx, Eyüp Poyraz xx, Muhammed Burak Çelik x (Dk. 46 Ömer Bozan x), Kerem Şeras xx (Dk. 73 Yavuz Alemdar x), Tolgahan Erbay xx, Ahmet Sun xx, Suat Kaya xx, Bora Taşdemir xx (Dk. 56 Yavuz Koç x)



Goller: Dk. 1 Furkan Yaman, Dk. 63 Onur Alkan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Tolgahan Erbay (Başkent Akademi FK)



Sarı kartlar: Dk. 35 Mansur çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 35 Muhammed Burak Çelik, Dk. 77 Süleyman Özdamar (Başkent Akademi FK) - DİYARBAKIR