TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında AFJET Afyonspor sahasında Tarsus İdman Yurdu'na 3-2 mağlup oldu.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: İlker Yasin Avcı xx, Berkay Daban xx, Efe Kurtulmuş xx
AFJET Afyonspor: Anıl Atığ xx, Emre Tosun xx, Ferhan Evren xx, Onur Ramazan Toprak xx, İlker Avşar xx, Çağrı Giritlioğlu xx, Nazmi Candoğan xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Ali Kılıç xx (Mert Polat Keklik dk. 74 x), Kaan Baysal xx, (Aykut Emre dk. 62 x)
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Ferhat Duman xx (Yasin Elmas dk. 86 ?), Nurullah Kaya xx, Ali Yavuz Kol xx, (Yılmaz Can Taşkıran dk. 77 x), Mustafa Yılmaz xxx, Erkam Develi xx, Artun Akçakın xx, Alperen Pak xxxx, İbrahim Hırçın xx, Onur Şirin xx (Aytaç Öden dk. 90 ?)
Goller: İlker Avşar (dk. 6), Çağrı Giritllioğlu (dk. 81) (Afjet Afyonspor), Alperen Pak (dk. 18, 31 ve 71)
Sarı kartlar: Ali Kılıç (AFJET Afyonspor), Ali Yavuz Kol (Tarsus İdman Yurdu) - AFYONKARAHİSAR