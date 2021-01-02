TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 0 Eyüpspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup erteleme maçında sahasında Eyüpspor'u konuk eden GMG Kastamonuspor, karşılaşmadan 1-0 yenik ayrıldı.
Stat: Gazi Stadyumu
Hakemler: Hakan Ülker xx, Muhammet Ali Doğan xx, Tolga Atasoy xx
GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol xxx, Recep Yılmaz xx, Oğuzhan Doğan xx, Mert Arabacı xxx, Faruk Öcal xx, Özgür Yılmaz xxx, Hakan Olkan xx, Metincan Cici xx, Harun Aydın xx (Eren Moroğlu dk. 90 ?), Sefa Gebeşoğlu x (Eren Evin dk. 29 xx), Ömer Faruk Yücel xx (Kerem İmamoğlu dk. 82 ?)
Eyüpspor: Emrullah Şalk xxx, Muharrem Doğan xx, Doğan Can Otman x, Kemal Tokak xx, Muhammed Akarslan xxx (Taha Can Velioğlu dk. 90 ?), Onur Eriş x (Sadık Baş dk. 68 x), Okan Baydemir xx (Mertcan Açıkgöz dk. 90 ?), Serdar Cansı xxx, Timur Temeltaş x (Mikail Okyar dk. 78 x), Taşkın İlter xx, Artun Akçakın xx
Goller: Muhammed Akarslan (dk. 56) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Recep Yılmaz, Özgür Yılmaz, Mert Arabacı (GMG Kastamonuspor), Kemal Tokak, Muhammed Akarslan, Timur Temeltaş (Eyüpspor) - KASTAMONU
Kaynak: İHA
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