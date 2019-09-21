Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Pendikspor: 1
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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Pendikspor: 1

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Pendikspor: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.


Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Şeref Taştan xx, Arif Dilmeç xx, Serhat Sağır xx


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Fırat Arıkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx (Raif Gündoğdu dk. 66 xx), Burak Sarı xx, Mert Çakar xx, Sancar Yıldırım xx, Furkan Mızrak xx, İlke Tankul xx (Tuğay Adamcıl dk. 86 ?), Ahmet Güven xx (Hasan Kaşıkara dk. 88 ?)


Pendikspor: Mehmet Cinpir xx, Süheyl Çetin xx, Erdinç Çepoğlu xx, Salim Farsak xx (Fatih Cerlek dk. 64 xx), Ahmet Yazar xx, Salim İyik xx (Yakup Ramazan Zorlu dk. 55 xx), Ömer Can Sokullu xx, Oktay Balcı xx, Bekir Karadeniz xx (Ozan Papaker dk. 73 xx), Mahmut Caner Alioğlu xx, Mehmet Zahit Çınar xx


Teknik Direktör: Sinan Yücer


Goller: Mert Çakar (dk. 2) (Gümüşhanespor), Oktay Balcı (dk. 4) (Pendikspor)


Sarı Kartlar: Fırat Arıkan, Furkan Mızrak, Ahmet Güven (Gümüşhanespor), Mahmut Caner Alioğlu, Salim Farsak, Salim İyik, Oktay Balcı (Pendikspor) - GÜMÜŞHANE

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Fırat Arıkan, Pendikspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:01 Kaynak: İHA
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