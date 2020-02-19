TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Amed Sportif Faaliyetler: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Amed Sportif Faaliyetler: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

6 saat önce

0 yendi.

TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Amed Sportif Faaliyetler: 0, System.String[]

0 yendi. Samsunspor bu sonuçla liderliğini sürdürürken, galibiyet serisini de 8 maça çıkarttı.


Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mücahit Değirmenci xx, Onur Akbal xx


Samsunspor: Nurullah xx, Erkam xx, Burak Yılmaz xx, Veli Çetin xx, Gökhan Meral xx, Ercan Yazıcı xx, İlyas Kubilay xx, Ahmethan Köse xxx (Halil İbrahim dk. 75 x), Burak Çalık xx(Bahattin dk. 61 xx), Gökhan Alsan xxx(Yalçın dk. 83 x), Atabey Çiçek xx


Amed Sportif Faaliyetler: Abdülaziz x, Mahmut Boz x (Kadir dk. 61 x), Yiğitcan x, Yüksel Kayaalp x, Tolga Tekin x (Yusuf dk. 61 x), Murat Gürbüzerol x (İlker dk. 71 x), Onur Alkan xx, Oğuz Çetinkaya x, Erdem Koçal xx, Bünyamin Yürür xx, Üstün Bilgi xx


Goller: Burak(dk. 15), Gökhan Alsan (dk. 44), Ahmethan (dk. 64) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Bünyamin, Kadir (Amed Sportif Faaliyetler) - SAMSUN

Samsunspor, 19 Mayıs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:36 Kaynak: İHA
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