TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

0 yendi. Samsunspor bu sonuçla liderliğini sürdürürken, galibiyet serisini de 8 maça çıkarttı.

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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt: Saman değil, hububat kapçığı

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