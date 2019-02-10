Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 0 - Sakaryaspor: 0

Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 0 - Sakaryaspor: 0

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Sakaryaspor ile karşılaştı.

Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 0 - Sakaryaspor: 0, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Sakaryaspor ile karşılaştı. Mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Stat: 1 Eylül

Hakemler: Semih Kurt xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Hüseyin Can xx

UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın xx, Kerem Çağatay xx, Murat Gürbüzerol xx, Tayfun Pektürk x, Emrah Uzun x (Ahmet Aktaş dk. 90 ?), Oğuzhan Kayar x (Oğuzhan Yıldırım dk. 68 x), Fatih Aydın x, Nuri Melih Mursal x, Muhammed Rıdvan Özdemir x, Semih Beyaz xx, Hikmet Balioğlu x (Şemsettin Ender Kılıç dk. 83 ?)

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu xx, Oğuz Kocabal x, İlyas Çakmak xx, Ferhat Yazgan x, Ümit Yasin Arslan x, Dilaver Güçlü xx, Zahit Fındık x, Ferit Erişçi x (Alper Tursun dk. 39 x, Hacı Ömer Doğru dk. 78 x), Berkay Can Değirmencioğlu x

Sarı kartlar: Murat Gürbüzerol, Oğuzhan Yıldırım (UTAŞ Uşakspor) Ümit Yasin Arslan, Ferhat Yazgan, Serkan Odabaşoğlu, Berkay Değirmencioğlu (Sakaryaspor) - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:01 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Uşakspor, Spor
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