Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 0 - Sakaryaspor: 0

TFF
2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında UTAŞ Uşakspor
evinde Sakaryaspor
ile karşılaştı. Mücadele 0-0 berabere tamamlandı.
Stat: 1 Eylül
Hakemler: Semih Kurt xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Hüseyin Can
xx
UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın
xx, Kerem Çağatay xx, Murat Gürbüzerol
xx, Tayfun Pektürk
x, Emrah Uzun
x (Ahmet Aktaş
dk. 90 ?), Oğuzhan Kayar
x (Oğuzhan Yıldırım dk. 68 x), Fatih Aydın
x, Nuri Melih Mursal x, Muhammed Rıdvan Özdemir
x, Semih Beyaz xx, Hikmet Balioğlu
x (Şemsettin Ender Kılıç
dk. 83 ?)
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan
Odabaşoğlu xx, Oğuz Kocabal
x, İlyas Çakmak xx, Ferhat Yazgan
x, Ümit Yasin Arslan
x, Dilaver Güçlü xx, Zahit Fındık x, Ferit Erişçi x (Alper Tursun
dk. 39 x, Hacı Ömer Doğru dk. 78 x), Berkay Can Değirmencioğlu
x
Sarı kartlar: Murat Gürbüzerol, Oğuzhan Yıldırım (UTAŞ Uşakspor) Ümit Yasin Arslan
, Ferhat Yazgan, Serkan Odabaşoğlu, Berkay Değirmencioğlu (Sakaryaspor) - UŞAK