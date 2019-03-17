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Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 1 - İnegölspor: 2

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde İnegölspor'a 2-1 mağlup oldu.

Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 1 - İnegölspor: 2, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde İnegölspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: 1 Eylül

Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Yavuz Bahadır Ordu xx, Mehmet Öcal xx

UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın x, Fatih Aydın x (Semih Beyaz dk. 66 x), Hikmet Balioğlu xx, Şemsettin Ender Kılıç x, Ahmet Aktaş x, Muhammed Rıdvan Özdemir x (Oğuzhan Kayar dk. 46 x), Özgen Erdem x, Kerem Çağatay x, Emrah Uzun x (Nuri Melih Mursal dk. 77 x), Tayfun Pektürk x, Tayfur Emre Yılmaz x

İnegölspor: Şener Özcan xx, Gökhan Kurumuş xx, Cengiz Ötkün xxx (Ömer Faruk Taş dk. 90 ?), Taner Yalçın xx, Emirhan Aydoğan xx, Osman Torun xx, Enes Bayır xx, Volkan Altınsoy xx, Yasin Görkem Arslan xx, Fatih Üge x (Yaşar Çetin dk. 46 xx), Ahmet Hakan Şahin xx (Selimcan Temel dk. 80 ?)

Goller: Hikmet Balioğlu (dk. 78) (UTAŞ Uşakspor) Cengiz Ötkün (dk. 45), Taner Yalçın (dk. 77 pen.) (İnegölspor)

Kırmızı kart: Gökhan Kurumuş (dk. 68) (İnegölspor)

Sarı kartlar: Tayfun Pektürk, Özgen Erdem (UTAŞ Uşakspor), Yaşar Çetin, Cengiz Ötkün, Şener Özcan, Selimcan Temel (İnegölspor) - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:04 Kaynak: İHA

Fatih, Türkiye Futbol Federasyonu, İnegölspor, Uşakspor, Spor
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