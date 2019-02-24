Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 3 - İnegölspor: 0

TFF
2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Yılport Samsunspor
, sahasında karşılaştığı İnegölspor
'u 3-0 mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Mustafa Han
xx, Oğuz Akyüz
xx
Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Erhan Kartal
xx, Nuri Terliksiz xx, Cenk Kaplan xx, Canberk xx, Okan Dernek xx, Oğuz Gürbulak
xx, Erhan Şentürk
xx (Bahattin dk. 83 xx), Onur Eriş
x (Enes dk. 54 xx), İlyas Yavuz
xxx (Savaş dk 78 x), Abdülkadir Özden xx
İnegölspor: Şener Özcan
x, Gökhan Kurumuş x, Yaşar Çetin x, Cengiz Ötgün x (Ahmet Şahin
dk. 64 x), Serhat Mermer xx, Emirhan x, Osman Torun
x (Erdi dk. 85 ?), Enes Bayır x, Volkan Altınsoy xx, Yasin Arslan
x, Fatih
Üge x
Goller: İlyas (dk. 3), (dk. 61), Bahattin (dk. 86) (Yılport Samsunspor )
Sarı kartlar: Canberk, Nuri (Yılport Samsunspor), Cengiz, Enes, Ahmet Şahin, Fatih (İnegölspor) - SAMSUN