Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 3 - İnegölspor: 0

Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 3 - İnegölspor: 0

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı İnegölspor'u 3-0 mağlup etti.

Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 3 - İnegölspor: 0, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı İnegölspor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Mustafa Han xx, Oğuz Akyüz xx

Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Erhan Kartal xx, Nuri Terliksiz xx, Cenk Kaplan xx, Canberk xx, Okan Dernek xx, Oğuz Gürbulak xx, Erhan Şentürk xx (Bahattin dk. 83 xx), Onur Eriş x (Enes dk. 54 xx), İlyas Yavuz xxx (Savaş dk 78 x), Abdülkadir Özden xx

İnegölspor: Şener Özcan x, Gökhan Kurumuş x, Yaşar Çetin x, Cengiz Ötgün x (Ahmet Şahin dk. 64 x), Serhat Mermer xx, Emirhan x, Osman Torun x (Erdi dk. 85 ?), Enes Bayır x, Volkan Altınsoy xx, Yasin Arslan x, Fatih Üge x

Goller: İlyas (dk. 3), (dk. 61), Bahattin (dk. 86) (Yılport Samsunspor )

Sarı kartlar: Canberk, Nuri (Yılport Samsunspor), Cengiz, Enes, Ahmet Şahin, Fatih (İnegölspor) - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:42 Kaynak: İHA

Spor
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