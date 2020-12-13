TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Sarıyer: 0

Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.

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