TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Sarıyer: 0

Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Devrek
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu xx, Barış Çiçeksoylu xx, Çetin Öncel xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören xx, Ali Fırat xx, Aykut xx, Berkan xx, Emre xx, Hüseyin xx, İhsan x (Oktay dk 74 x), İlker xx, Neşet (Ahmet Hakan dk 82 ?), Ramazan xx, Sinan Uzun x (Yılmaz dk 90+1 ?)
Sarıyer: Ali xx, Hüsnü xx, Nuri xx, Mehmet xx, Oğuz xx, Mahmut x (Barış dk 71 x), Bertul x (Adem dk 79 x), Savaş xx, Okan xx, Ömer xx, İlyas x (Bertuğ dk. 86 ?)
Sarı Kartlar: Hüseyin, Ali Fırat, Berkan (Zonguldak Kömürspor)
Kırmızı Kart: Aykut Emre (dk. 89) (Zonguldak Kömürspor) - ZONGULDAK
- Kaynak: İHA
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