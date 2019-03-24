Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Fethiyespor: 0

Tff 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Fethiyespor: 0

1 saat önce

TFF 2. Lig'de Zonguldak Kömürspor, Fethiyespor'u 1-0 mağlup etti.

Tff 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Fethiyespor: 0, System.String[]
TFF 2. Lig'de Zonguldak Kömürspor, Fethiyespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Yalçın Talkınfurat xx, Şenol Bektaş xx, Berkay Daban xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xxx, Kamil xxx, Mehmet xxx, Doğukan xx, Emre xxx, Semih xx (Okan Duran dk. 78 xx), Berkan xx, Hüseyin xx, Turan xx, Mert Caymaz x (Kaan dk. 70 x), Tezcan x (Şahin dk. 84 ?)

Fethiyespor: Übeyd xx, Recep xx, Erdi xx, Fethi xx, Oktay xx (Emre dk. 43 x), Cumhur x, Sefa xx, Yakup Ramazan x (Alper dk. 86 ?), Medeni x, Abdullah xx, Anıl xx

Gol: Emre Kara (dk. 35) (Zonguldak Kömürspor)

Kırmızı Kart: Medeni (dk. 32) (Fethiyespor) - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:47 Kaynak: İHA

Okan Duran, Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Zonguldak, Spor
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