Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig: Büyükçekmece Tepecikspor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 2

Tff 3. Lig: Büyükçekmece Tepecikspor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 2

1 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup 19. hafta maçında Büyükçekmece Tepecikspor, sahasında Nevşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.

Tff 3. Lig: Büyükçekmece Tepecikspor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 2, System.String[]
TFF 3. Lig 1. Grup 19. hafta maçında Büyükçekmece Tepecikspor, sahasında Nevşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.

Stat: Tepecik Şenol Güneş

Hakemler: Ademi Cinek xx, Ünal Doğru xx, Barış Çiçeksoyu xx

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca x, Hakan Esa x, Emrah Yollu x, Eray Açıkgöz x, Alihan Aydın xx, Hakan Albayrak x (Emre Usta dk. 46 x), Deniz Yanılmaz xx (Onur Erdem dk. 79 x), Fırat Bozkurt x, Güney Polat x, Günay Şakar x, Mert Türkileri x (Hakan Doğan dk. 68 x)

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç xx, Muhammed Serdar xx, Can Morgül xx, Metehan Andaç x (Abuzer Gaffar x), Ahmet Arık xx, Bilal Gücüyetmez xx, Doğancan Aynacı x (Tita dk. 86 xxx), Ömer Gür xx, Tunç Murat xx, Uğur Durmuş x (Emre Fırtına dk. 70 xxx)

Goller: Emre Fırtına (dk. 77), Tita (dk. 87) ( Nevşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Deniz, Fırat (Büyükçekmece Tepecikspor), Ömer (Nevşehir Belediyespor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:43 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Tepecikspor, Büyükçekmece, Spor
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