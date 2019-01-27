Tff 3. Lig: Büyükçekmece Tepecikspor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 2

TFF
3. Lig 1. Grup 19. hafta maçında Büyükçekmece Tepecikspor
, sahasında Nevşehir
Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Tepecik Şenol Güneş
Hakemler: Ademi Cinek xx, Ünal Doğru xx, Barış Çiçeksoyu xx
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca
x, Hakan Esa
x, Emrah
Yollu x, Eray Açıkgöz x, Alihan Aydın
xx, Hakan Albayrak
x (Emre Usta
dk. 46 x), Deniz Yanılmaz xx (Onur Erdem
dk. 79 x), Fırat Bozkurt
x, Güney
Polat x, Günay Şakar
x, Mert Türkileri x (Hakan Doğan dk. 68 x)
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç xx, Muhammed Serdar
xx, Can Morgül xx, Metehan Andaç x (Abuzer Gaffar x), Ahmet Arık xx, Bilal Gücüyetmez xx, Doğancan Aynacı x (Tita dk. 86 xxx), Ömer Gür
xx, Tunç Murat xx, Uğur Durmuş
x (Emre Fırtına dk. 70 xxx)
Goller: Emre Fırtına (dk. 77), Tita (dk. 87) ( Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Deniz, Fırat (Büyükçekmece Tepecikspor), Ömer (Nevşehir Belediyespor) - İSTANBUL