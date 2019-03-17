Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig: Cizrespor: 1 - Gölcükspor: 1

Tff 3. Lig: Cizrespor: 1 - Gölcükspor: 1

16 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Gurup'ta Cizre Hamit Özalp Stadyumu'nda oynanan maçta Cizrespor, konuk ettiği Gölcükspor ile 1-1 berabere kaldı.

Tff 3. Lig: Cizrespor: 1 - Gölcükspor: 1, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Gurup'ta Cizre Hamit Özalp Stadyumu'nda oynanan maçta Cizrespor, konuk ettiği Gölcükspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi Cizrespor maçın 1. dakikasında Nureddin Ersoy'un attığı gol ile 1-0 öne geçerken konuk takım Gölcükspor'un golü ise 90. dakikada Erdem Korkmaz'dan geldi.

Stat: Hamit Özalp Şehir Stadyumu

Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Mustafa Cüneyd Çalışkan xx, Sabri Üstünel xx

Cizrespor: Engin Tuna xx, Emre Yüksektepe x (Mert Yıldırım dk. 75 x), Safa Yıldırım (Emrah Günaydın dk. 22 xx), Cemal Doğu xx, Ekrem Sütçü xx, Burak Koçer x, Mehmet Albayrak x, Emrah Çalışlar xx, Nureddin Ersoy xx, Atilla Erel xx, Semih Mustafa Usta xx (Ahmet Sarık dk. 86 ?)

Gölcükspor: İlyas Türengül xx, Sedat Cengiz x, Erdem Korkmaz Güner xx, Mehmet Sayan x, İbrahim Demirer x, Uğur Erk xx, Rıdvan Akyan x (Batuhan Boyoğlu dk. 72 x), Ömer Faruk Boz x, Uğur Uğur xx, Ömer Çetinbaş xx, İsmail Yüksek x (Furkan Özyapı dk. 57 x)

Goller: Nureddin Ersoy (dk. 1) (Cizrespor) Erdem Korkmaz Güner (dk. 90) (Gölcükspor)

Sarı Kartlar: Burak Koçer, Atilla Erel, Emrah Çalışlar (Cizrespor), Uğur Uğur, Furkan Özyapı, Mehmet Sayan, Erdem Korkmaz Güner (Gölcükspor) - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:05 Kaynak: İHA

Özalp, Türkiye Futbol Federasyonu, Cizrespor, Gölcükspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika! İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'le 1-1 Berabere Kaldı Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak Altay'a Yenilen Kardemir Karabükspor, 1. Lige Veda Etti Yeni Malatyaspor, Evinde Ankaragücü'nü 3-1 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 18:21:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig: Cizrespor: 1 - Gölcükspor: 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]