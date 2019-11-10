Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Erbaaspor: 1
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Erbaaspor: 1

TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Erbaaspor: 1

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'un 12. haftasında Elazığ Belediyespor, evinde Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Erbaaspor: 1, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'un 12. haftasında Elazığ Belediyespor, evinde Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Fatih Pazı xx, Nurettin Taşkesen xx


Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Can Morgül xx, Burak Keskin xx, Serhan Yılmaz xx, Arif Şahin xx, Hayrettin Cengiz xx, Mazlum Öndil xx (Gökhan dk. 85 ?), Ferhat Canlı xx (Enver Abdullah dk. 86 ?), Tuncay Fındıkcı xxx, Metehan Andaç Özlü xx (Cenk dk. 77 x), Burak Kavlak xx


Erbaaspor: Taylan Arman xx, Murat Torun x (Hüseyin dk. 47 x), İsmail Bulut xx (Mehmet Tolunay dk. 80 ?), Ömer Kanderoğlu xx, Ali Akburç x (İsmail Baydil dk. 46 xxx), Hasan Türk xx, Berat Boz xx, Mehmet Demirözü xx, Rıdvan Gökçe xx, Serkan Doğan xx, Oğuzhan Yıldırım xx


Goller: Tuncay (dk. 42 pen.) (Elazığ Belediyespor), İsmail Baydil (dk. 67) (Erbaaspor)


Sarı Kartlar: Arif, Enver Abdullah (Elazığ Belediyespor), Ömer, Oğuzhan, Serkan (Erbaaspor) - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Oğuzhan Çakır, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
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