Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor FK: 0 - Turgutluspor: 3
Son Dakika Spor Haber

TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor FK: 0 - Turgutluspor: 3

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'un 6. Haftası'nda Elazığ Belediyespor FK, sahasında karşılaştığı Turgutluspor'a 3-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor FK: 0 - Turgutluspor: 3, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'un 6. Haftası'nda Elazığ Belediyespor FK, sahasında karşılaştığı Turgutluspor'a 3-0 mağlup oldu.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Sinan Özcan xx, Mesut Hakalmaz xx, Volkan Kaan Topal xx


Elazığ Belediyespor FK: Ogün Karakaya xx, Samet Aydın xx, Burak Keskin xx, Burak Altıngök xx, Muhammet Can Öztürk xx (Gökhan dk. 76 x), Can Morgül xx, Nihat Apaydın x (Emre dk. 70 x), Tuncay Fındıkcı xx, Metehan Andaç Özlü xx, Cenk Cengiz xx (Ferhat dk. 81), Serhan Yılmaz xx


Turgutluspor: Fatih Demirlek xx, Muhammed Can xx, Samet Günhan xx, Abdülkadir Akyıldız xxx, Mithat Yaşar xx, Mustafa Yılmaz x (Ferhat dk. 46 xxx), Mehmet Kuruoğlu xx, Yiğit Yöney xx, Yasin Reis xx (Alperen dk. 88 xx), Necmi Çoban xx, Emre Keskin xx (Kadir dk. 77 x)


Gol: Abdülkadir (Dk. 49), Ferhat (Dk. 82), Alperen (Dk. 90) (Turgutluspor)


Sarı Kartlar: Burak Keskin, Burak Altıngök (Elazığ Belediyespor FK), Emre (Turgutluspor) - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Turgutluspor, Keskin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF yöneticisi Selim Soydan'dan Fenerbahçe maçında penaltı tepkisi!
Tugay Kerimoğlu için sigara itirafı: Günde 20 tane içiyordu Lloris'in maçta kolu kırıldı, acı içinde sahayı terk etti! Oksijen tüpüyle hava verildi Schalke'de forma şansı bulamayan Ozan Kabak için Milan devreye girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 17:39:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor FK: 0 - Turgutluspor: 3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]