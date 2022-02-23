TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Çankaya FK: 3 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Çankaya FK: 3

23.02.2022 15:04
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Çankaya FK: 3

Karabükspor, ligin 19. haftasında oynanması gereken fakat kar yağışı sebebiyle oynanamayan Çankaya FK ile Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karabükspor, ligin 19. haftasında oynanması gereken fakat kar yağışı sebebiyle oynanamayan Çankaya FK ile Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma Çankaya FK'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Talha Öztürk xx, Fatih Pazı xx, Furkan Kocayıldız xx

Kardemir Karabükspor: Olcay xx, Sezer x, Doğukan xx, Melih Berat xx, Serkan xx, Ahmet Enes x, Furkan Övün x (Tevfik dk. 69 x), Ali Kemal x, Mustafa x (Muhammed dk. 84?), Seyithan x, Yasin x ( Hasan Fehmi dk. 46 x)

Çankaya FK: Hüseyin xx, Yusuf xx, Rahmi xx, Emir Kaan xx (Ahmet dk. 46 x), Haydar xx, Ömer Faruk xx (Görkem dk.65 x), Serhan xx (Kadir dk. 89 ?), Erkan xx, Adnan xx, Yasin xx (Erdi dk. 89 ?), Berkay xx (Mücahit dk. 65x)

Goller: Sezer (dk. 10 k.k.), Serhan (dk. 66), Mücahit (dk. 90) (Çankaya FK), Melih Berat (dk. 64) (Karabükspor)

Sarı kartlar: Doğukan (dk. 52) (Karabükspor), Ömer Faruk (dk. 54) Haydar (dk. 73) (Çankaya FK)

(Fatih Ünlü-İHA)

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Çankaya FK: 3
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Çankaya FK: 3
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Çankaya FK: 3
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Çankaya FK: 3

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Kardemir Karabükspor, Çankaya, Doğukan, kar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Çankaya FK: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Çankaya FK: 3 - Son Dakika
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