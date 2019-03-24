Tff 3. Lig: Silivrispor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 0
27 dakika önce
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Silivrispor ile Nevşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Silivrispor ile Nevşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleden Silivrispor 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Silivri
Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Mehmet Pekmezci xx, Hakan Akkaynak xx
Silivrispor: Burak Kapan xx, Vahit Yaşar xx, Mehmet Albayrak xxx, Halil Uysal xx, Yunus Yaşar xx, Çağrı Gülcü xx (Metin İlhan dk. 61 x), Emin Altunay xx, Selçuk Çalışır xx, Taner Gürsoy xx (Tolgahan Erbay dk. 90 ?), Gökhan Demir Çıkan xx (Muhammed Giren dk. 83 ?), Ufukcan Engin xx
Teknik Direktör: Bülent Akan
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan x, Muhammed Yazıcı xx, Hayrettin xx, Naci xx, Can Morgül xx (Tita dk. 67 x), Metehan Andaç Özlü xx (Uğur Durmuş dk. 85 ?), Emre Fırtına xx, Doğancan Aynacı xx, Ömer Gür xx, Tunç Murat Behram xx, Abuzer xx
Teknik Direktör: Eser Kardeşler
Goller: Mehmet Albayrak (dk. 36), Taner Gürsoy (dk. 77) (Silivrispor)
Sarı Kartlar: Gökhan Demir, Mehmet Albayrak, Selçuk Çalışır, Emin Altunay (Silivrispor), Can Morgül, Doğancan Aynacı, Metehan Andaç Özlü (Nevşehir Belediyespor) - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:19 Kaynak: İHA
Galatasaray, Hazırlık Maçında Ümraniyespor'u 3-2 Yendi
"Dünya Kupası'na Yetişemem" Diyen Burak Yılmaz'a Şenol Güneş'ten Esprili Yanıt!
Galatasaray'ın Genç Futbolcusu Beknaz Almazbekov'dan Fair-Play Örneği
Galatasaray'da Taraftarın Sevgilisi Fernando Muslera Yuvadan Uçuyor!