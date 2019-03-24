Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig: Silivrispor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 0

Tff 3. Lig: Silivrispor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 0

27 dakika önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Silivrispor ile Nevşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Tff 3. Lig: Silivrispor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 0, System.String[]
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Silivrispor ile Nevşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleden Silivrispor 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Silivri

Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Mehmet Pekmezci xx, Hakan Akkaynak xx

Silivrispor: Burak Kapan xx, Vahit Yaşar xx, Mehmet Albayrak xxx, Halil Uysal xx, Yunus Yaşar xx, Çağrı Gülcü xx (Metin İlhan dk. 61 x), Emin Altunay xx, Selçuk Çalışır xx, Taner Gürsoy xx (Tolgahan Erbay dk. 90 ?), Gökhan Demir Çıkan xx (Muhammed Giren dk. 83 ?), Ufukcan Engin xx

Teknik Direktör: Bülent Akan

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan x, Muhammed Yazıcı xx, Hayrettin xx, Naci xx, Can Morgül xx (Tita dk. 67 x), Metehan Andaç Özlü xx (Uğur Durmuş dk. 85 ?), Emre Fırtına xx, Doğancan Aynacı xx, Ömer Gür xx, Tunç Murat Behram xx, Abuzer xx

Teknik Direktör: Eser Kardeşler

Goller: Mehmet Albayrak (dk. 36), Taner Gürsoy (dk. 77) (Silivrispor)

Sarı Kartlar: Gökhan Demir, Mehmet Albayrak, Selçuk Çalışır, Emin Altunay (Silivrispor), Can Morgül, Doğancan Aynacı, Metehan Andaç Özlü (Nevşehir Belediyespor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:19 Kaynak: İHA

Metin İlhan, Mehmet Albayrak, Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Spor
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