Tff 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Osmaniyespor: 0

TFF. 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor
, evinde konuk ettiği Osmaniyespor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ömer Şivka x, Ahmet Yaşılak x, Göker Erel x
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş x, Barış Gök x, Samet Cantürk
x, Soner Birinci x, Şerif Doğan x (Emrah
Tacir (dk. 65 x), Mesut Saray
x (Umut Koray Öz dk. 74 x), Oktay Aydın
x (Bilal Özhan dk. 46 x), Barış Sağır x, Serdar Cansu x, Batuhan Er
x, Çağrı Tekin
x
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
Osmaniyespor: Hasan Kaya
xx, Hüseyin Rüzgar
xx, İsmail Türkaslan xx, Muhammed Ali
Kurt xx, İlyas Ekiz xx, Sergen Ekinci
x (Emrah Özyaylaz dk. 69 xx), Yasin Elmas
xx, Selahattin Selçuk Özkan
xx, Murathan Buruş x (Onur Kızıltaş dk. 24 xx), Eser Akbaş xx, Alper Yener x (Serkan Küçük
dk. 88 x)
Teknik Direktör: Recep Aydemir
Sarı Kartlar: Çağrı Tekin (dk. 18), Şerif Doğan (dk. 31), Emrah Tacir (dk. 86) (Van Büyükşehir Belediyespor)
Kırmızı Kart: Muhammed Ali Kurt
(dk. 20) (Osmaniyespor) - VAN