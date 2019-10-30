TFF Başkanı Özdemir, İzmir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ayyıldız'la bir araya gelen Özdemir'in ziyaretine eski TFF Başkanı ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener'in de katıldığı belirtildi.

Özdemir'in İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'ye de ayrı ayrı nezaket ziyaretinde bulunduğu kaydedildi. TFF Başkanı Özdemir'in ziyaretlerde Ayyıldız, Aşkın ve Güre'ye A Milli Takım forması hediye ettiği bildirildi.