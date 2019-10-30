Son Dakika Haberleri: TFF Başkanı Özdemir, İzmir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti
Son Dakika Spor TFF Başkanı Özdemir, İzmir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti

TFF Başkanı Özdemir, İzmir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti

36 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

TFF Başkanı Özdemir, İzmir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ayyıldız'la bir araya gelen Özdemir'in ziyaretine eski TFF Başkanı ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener'in de katıldığı belirtildi.

Özdemir'in İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'ye de ayrı ayrı nezaket ziyaretinde bulunduğu kaydedildi. TFF Başkanı Özdemir'in ziyaretlerde Ayyıldız, Aşkın ve Güre'ye A Milli Takım forması hediye ettiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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