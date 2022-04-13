Servet Yardımcı, dünya üçüncüsü Down Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Servet Yardımcı, dünya üçüncüsü Down Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi

13.04.2022 13:50
Servet Yardımcı, dünya üçüncüsü Down Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı, TFF'nin 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı Riva'da ağırladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı, TFF'nin 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı Riva'da ağırladı. Peru'nun Lima şehrinde 1-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Down Futsal Dünya Şampiyonası'ndan üçüncü olan Milliler, kupayla birlikte Başkan Servet Yardımcı'yı ziyaret etti.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen buluşmada, TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve teknik heyet ile sporcular yer aldı.

Katıldıkları ilk Dünya Şampiyonası'nda 3. olan ay-yıldızlıları tebrik eden Servet Yardımcı, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Önemli bir başarı kazandınız. Her zaman yanınızdayız. Bu derecelerin artarak süreceğine, dünya şampiyonu olacağınıza inanıyoruz" dedi.

Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem de federasyonlarla ilgili yapılan ortak çalışmaları paylaştı. Birol Aydın da Başkan Servet Yardımcı ve TFF Yönetim Kurulu'na desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Servet Yardımcı ve beraberindekiler daha sonra Dünya Şampiyonası'nda oynanan maçlarla ilgili sporcularla bir süre sohbet etti. Buluşma, TFF heyetinin Millileri alkışlayarak bundan sonraki turnuvalar için şampiyonluk dileğinde bulunması ile sona erdi.

(İHA)

Servet Yardımcı, dünya üçüncüsü Down Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi
Servet Yardımcı, dünya üçüncüsü Down Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi
Servet Yardımcı, dünya üçüncüsü Down Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi
Servet Yardımcı, dünya üçüncüsü Down Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi
Servet Yardımcı, dünya üçüncüsü Down Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi
Servet Yardımcı, dünya üçüncüsü Down Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi
Servet Yardımcı, dünya üçüncüsü Down Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi

YORUMLAR
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Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası: Türkiye Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası: Türkiye Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu Down Futsal Milli Takımı, Portekiz'i yenerek dünya üçüncüsü oldu Down Futsal Milli Takımı, Portekiz'i yenerek dünya üçüncüsü oldu

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Servet Yardımcı, dünya üçüncüsü Down Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi - Son Dakika


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