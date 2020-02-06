TFF Kadınlar 1. Lig - Son Dakika
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TFF Kadınlar 1. Lig

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Liginde Hakkarigücüspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Liginde Hakkarigücüspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-1 yenildi.

Ligin 10. haftası kapsamında 5 Ocak'ta oynanması gereken ancak olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen karşılaşma, Merzan Futbol Sahası'nda oynandı.

Müsabakada rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen konuk takım Beşiktaş, sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı.

Vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği maçı, Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da izledi.

TFF Kadınlar 1. Lig

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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