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TFF Başkanı Özdemir: "Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

TFF Başkanı Özdemir: "Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz"

02.08.2021 13:15

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı ile hakemlere inançlarının tam olduğunu ve istikrara önem verdiklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı ile hakemlere inançlarının tam olduğunu ve istikrara önem verdiklerini söyledi.

MHK'nin 2021-2022 sezonu yaz seminerinin açılış töreni, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, MHK Başkanı Serdar Tatlı ile hakemlerin katılımıyla Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, "Öncelikle, güzel ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen yangın felaketinin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. İnşallah bu felaketi bir an önce atlatırız. Söndürme çalışmalarına emek veren herkese şükranlarımı sunarken, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İki yılı aşkın süredir görevde olduklarını hatırlatan Özdemir şöyle konuştu:

"Hakemlerimizle üçüncü sezona hazırlanıyoruz. Bu süreçte hep yanınızda olduk, sizlere inandık ve destek verdik. Hakemliği daima ayrı bir yere koyduk ve bütün seminerlerde bir arada olduk. Öncelikle MHK'ye ve hakemlerimize, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasına verdikleri katkılardan dolayı özel olarak teşekkür ediyorum. Olağanüstü zor bir süreçti. Bir taraftan salgınla mücadele ederken, diğer yandan yoğun maç trafiğinde görev yaptınız. Süper Lig'de tarihi bir sezonu geride bıraktık. 42 haftalık ve 420 maçlık uzun maratonda şampiyon takım son hafta belli oldu. Yine aynı şekilde, TFF 1. Lig'de 3 takım, son haftaya şampiyonluk hedefiyle girdi. Geçen sezon 2 bin 692 maç oynandı. Kadın Futbol Ligi'ni ve 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'ni Antalya'da düzenledik. Her bir ligde büyük heyecan yaşanırken, özellikle son haftalarda sizlerin performansı hepimizi çok mutlu etti. Zor şartlara rağmen başarılı bir sezon geçirdiniz. Ancak hatalar da oldu ve haklı eleştirilerle karşılaştınız. Eksiklerinizi tespit edip, bunlardan ders alarak, 2021-2022 sezonunda daha başarılı olacağınıza inanıyorum."

Türk hakemliğinin her zaman Avrupa standartlarında olmasını istediklerinin altını çizen başkan Özdemir, "Bunun için her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Bugün hakemlik müessesesi, bin 500'ü profesyonel liglerde görev alan, toplam 6 bin 500'ün üstünde hakemden oluşan büyük bir aile. Bu aile için profesyonel hakemlik, uluslararası eğitimcilerden eğitim, donanımlı VAR Merkezi ile birlikte tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Tecrübeli ve gençlerden oluşan bir hakem kadrosuna sahibiz. Hepsi birbirinden kıymetli, Türk sporuna hakemlikleri ve yöneticilikleriyle bugüne dek önemli katkıları olmuş Merkez Hakem Kurulu'muz var. MHK başkanımız Sayın Serdar Tatlı'ya ve kuruluna inancımız tamdır. Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"MHK bir sistem kurmak için çalışmalarına devam ediyor"

"MHK bir sistem kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu sene hakem klasman sistemimiz değişti. Yeni sezonda 25 Süper Lig hakemimiz görev yapacak. Ayrıca VAR kadromuzu genişlettik." diyen Nihat Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"VAR teknolojisi, değişen futboldaki en önemli devrimlerden birisi olarak 4 sezon önce dünyamıza girdi. TFF, VAR Sistemini ilk uygulayan federasyonlar arasında yer aldı, Avrupa'da öncü oldu. Hızlı bir gelişim kaydediyoruz. İnanıyorum ki dördüncü sezonumuzda üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz. Kulüplerimiz zaman zaman, biraz evvel Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun da dediği gibi, şikayet etseler de emin olun bizlerle bir araya geldikleri her toplantıda VAR'ın faydalarından ve futbolda adaleti sağladığından övgüyle bahsediyorlar. TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerimiz bir an önce VAR sisteminin uygulanması için sabırsızlar. İnşallah 2022-2023 sezonundan itibaren TFF 1. Lig'de VAR'ı başlatacağız. Sonraki sezonlarda alt liglere de yaymayı hedefliyoruz. Tabii bunun için öncelikle insan kaynağına ihtiyacımız var. MHK, VAR kadrosu oluşturmak için önemli bir adım attı. Bu sezon 7 hakemimiz VAR görevi üstlenecek. Sayıyı ilerleyen dönemde artıracağız. Çünkü VAR'ın gelişiyle birlikte branşlaşma artık kaçınılmaz. Sistemle birlikte VAR'ın da değerinin her geçen yıl arttığını gözlemliyoruz. Eminim ki çok yakın bir dönemde VAR ayrı bir meslek haline gelecek."

Riva'daki VAR Merkezi'nin Avrupa'dan bile övgü aldığını aktaran TFF Başkanı, "Yakın zamanda Avrupa Futbol Şampiyonası'nı sizler de takip ettiniz. Hakem kararlarının ve VAR'ın neredeyse hiç konuşulmadığı bir turnuva oldu. Bir kez daha gördük ki sahadaki hakemin pozisyonlara olan yorumu ve kararı çok önemlidir. VAR, ancak çok bariz hatalar veya hakemin göremediği pozisyonlarda devreye girdi. Sizlere düşen görev, maçlara çok iyi bir şekilde hazırlanmanız ve adeta VAR yokmuş gibi en iyi şekilde yönetim göstermenizdir. TFF ve MHK, sizlerin sahada en iyisini ortaya koymanız için tüm imkanları sunuyor. Bunları başarılı performansa dönüştürmek sizin elinizde. İşinizi sevin, kendinizi geliştirin ve bu büyük ailenin içinde birbirinize her zaman destek olun." şeklinde konuştu.

Yeni sezonda maçların yüzde 50 kapasiteyle oynanacağını hatırlatan Nihat Özdemir, "Aşılı olan veya PCR testi yaptıran futbolseverler maçlara girebilecekler. Tüm çalışmalar ve ortaya çıkan veriler, aşının pandemide ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızdan aşılarını yaptırmalarını bir kez daha rica ediyorum. Taraftarların olmadığı bir ortamda maç yönetmenin hiç de iyi olmadığını defalarca dile getirdiniz. Seyirci, futbolun rengidir. Onların katılımı ile beraber, hem futbolcuların hem de siz hakemlerimizin motivasyonunun artacağına yürekten inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Kadın hakemlere Süper Lig yolu açılacak

Başkan Özdemir, kadın hakemlerle ilgili önemli projelerinin olduğunu aktararak, "Serdar Tatlı başkanımızla bir hedef ortaya koyduk. O da kadın hakemlerimizin gelişmesi. 2023 yılından itibaren kadın hakemlerimizin Süper Lig'de maç yönetmesini hedefliyoruz ve bunu da inşallah başaracağız." şeklinde görüş belirtti.

Türk hakemliğinin Avrupa'da seviyesinin her geçen gün yükseldiğini belirten Özdemir, "Sevgili Cüneyt Çakır hocamızın açtığı Avrupa kapısı, birçok genç hakemimiz için fırsat oldu. Geçen yıl Cüneyt Çakır'la birlikte, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde maç yönettiler. FIFA kokartlı 7 hakemimiz de Avrupa'da ülkemizi gururla temsil etmektedir. Cüneyt Çakır, son Avrupa Şampiyonası'nda yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran ile birlikte görev yapıp, finaller tarihinin en çok maç yöneten hakemi oldu. Abdülkadir Bitigen, devam eden Tokyo Olimpiyatlar'ında VAR kadrosunda yer alıyor. Bizleri onurlandıran hakemlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Seminerimize katılarak bizleri onurlandıran tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Merkez Hakem Kurulumuza ve hakemlerimize başarılı ve güzel bir sezon diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkanı Özdemir: Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz
TFF Başkanı Özdemir: Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz
TFF Başkanı Özdemir: Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz
TFF Başkanı Özdemir: Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz

Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Serdar Tatlı, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TFF Başkanı Özdemir: 'Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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