TFF Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti - Son Dakika
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TFF Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Denizlispor ile kupada oynadığı maçta Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin gördüğü kırmızı karta yaptığı itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Denizlispor ile kupada oynadığı maçta Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin gördüğü kırmızı karta yaptığı itirazı reddetti. Nwakaeme, bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçında görev alamayacak.

TFF Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında kırmızı kart gören futbolcusu Anthony Nwakaeme için yapılan itirazı karara bağladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Nwakaeme, bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçında görev alamayacak.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
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