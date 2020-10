The Bodrum Cup'ın şampiyonları sağlıkçılar için bir araya geliyor - Son Dakika

Her yıl yerli ve yabancı binlerce deniz meraklısını Bodrum'da bir araya getiren Akdeniz'in en büyük yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup, 32'nci yılını sağlık kahramanlarına adıyor. Pandemi nedeniyle bu yıl yarışlar gerçekleşmeyecek ancak 'American Hospital The Bodrum Cup - The Year of Heroes' ismiyle düzenlenecek etkinlik kapsamında, 20 Ekim'de sağlık çalışanları için bir anma seyri yapılacak.

Her yıl ekim ayının üçüncü haftası düzenlenen ve çeşitli etkinliklerle yapılan yelken festivali The Bodrum Cup, bu yılı 'American Hospital The Bodrum Cup - The Year of Heroes' ismiyle sağlık çalışanlarına adıyor.

Pandemi nedeniyle yelken yarışlarının düzenlenmeyeceği bu yıl, The Bodrum Cup'ta bir ilke daha imza atılacak. 20 Ekim Salı günü saat 11.00'de Bodrum Kalesi önünden, içinde bulunduğumuz süreçte en büyük mücadeleyi veren sağlık çalışanları için bir anma seyri gerçekleştirilecek ve STS Bodrum okul gemisinde 32 yılın şampiyonları, bu yılın kahramanlarıyla buluşacak.

"ŞAMPİYONLAR SAĞLIK KAHRAMANLARINI ALKIŞLAYACAK"

Bu yıl The Bodrum Cup'ı dünyayı salgına karşı korumak için özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına adadıklarını aktaran Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları CEO'su Dr. Erhan Bulutcu, "Amerikan Hastanesi olarak, salgın sürecinde büyük bir özverileriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden selamlıyoruz. Her yıl büyük coşkuyla kutlanan ve Bodrum'un Türkiye'deki denizcilik tanıtımını üstlenen American Hospital The Bodrum Cup'ta bu yıl geçmiş yarışların şampiyonları bir araya gelerek, pandeminin kahramanı olan sağlık çalışanlarını alkışlayacak. Biz de tüm meslektaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. En kısa zamanda yeniden denizlerde buluşmayı umuyoruz" dedi.

"32 YILIN ŞAMPİYONLARI İLE BU YILIN KAHRAMANLARI BULUŞACAK"

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ise, "Bu yıl pandemi nedeniyle yelken yarışlarını ve festival kapsamında geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi çeşitli etkinlikleri düzenlememe kararı aldık. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gereken bu dönemde, ne kadar üzülsek de insanların sağlığını riske atacak bir durum yaratmak istemedik. Ancak 32 yıldır altını çizdiğimiz bir nokta var, 'The Bodrum Cup, bir yelken yarışından çok daha fazlası'. Geçen yıl tam 53 milyon kişiye ulaştık. Her yıl, bir öncekine göre The Bodrum Cup'ın kapsama alanını genişlettik ve katılımcı sayısını artırdık. Yıllar içinde sadece bu ülkenin değil, Avrupa'nın en büyük yelken yarışı olmak üzere emin adımlarla ilerledik. Bu anlayışla 32'nci yılımızda yarışları düzenlemesek de bu yılı, bizleri hayatta tutmak için kendi hayatlarını riske atan, salgın sürecinin en büyük mücadelesini veren değerli sağlık kahramanlarına adamak ve bir nebze de olsa minnetimizi göstermek istedik. Bu kapsamda 32 yılın şampiyonları ile bu yılın kahramanları buluşacak ve bir anma seyri yapacağız. Ebedi dostlar ve ezeli rakipler kahramanlar için bir araya gelecek. Gururlu ve heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.