The ONE Awards'tan Daikin'e hem ısıtma hem soğutma dallarında birincilik - Son Dakika

The ONE Awards'tan Daikin'e hem ısıtma hem soğutma dallarında birincilik

18.03.2021 14:09
The ONE Awards'tan Daikin'e hem ısıtma hem soğutma dallarında birincilik, System.String[]

İklimlendirme sektörü markası Daikin, "yılın itibarlısının" seçildiği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde hem ısıtma hem de soğutma kategorisinde birincilik kazandı.

İklimlendirme sektörü markası Daikin, "yılın itibarlısının" seçildiği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde hem ısıtma hem de soğutma kategorisinde birincilik kazandı.

Daikin açıklamasına göre, marka, Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasının baz alınarak düzenlendiği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde hem ısıtma hem de soğutma kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Bu yıl 7'nci kez yapılan ve 50'ye yakın kategoride gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü"nde önce Akademetre tarafından saha araştırması yapılarak ilk 3'e kalan markalar belirlendi.

12 ilde 1.200 kişiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucu sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok artıran markaların belirlendiği ve markalarla birlikte bu başarıya ortak olan paydaşlarının ödüllendirildiği ölçümlemede Daikin, hem ısıtma hem de soğutma kategorilerinde ilk sıranın sahibi oldu.

"Daikin olarak daha birçok başarıya imza atacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, pandemi nedeniyle tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Bu ödül ile bir kez daha ekip çalışması ile aşılamayacak bir zorluk olmadığını görmüş olduk. Topluma ve çevreye değer katmak için 2025 yılına kadar aynı kararlılık ile yolumuza devam edecek ve Daikin olarak daha birçok başarıya imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Daikin Türkiye Pazarlama bölümü Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yazar da böylesi zor bir yılda kurumsal itibarı artırmanın hem çok daha zor hem çok daha kıymetli olduğunu vurgulayarak, "2011 yılından bu yana yaklaşık 10 yıldır iklimlendirme sektöründe birçok çalışmalar yapıyoruz. Topluma, çevreye verdiğimiz değerler ile yaptığımız bu çalışmaların sonucunu almak gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen ise şunları kaydetti:

"Bu yıl The ONE Awards kazananlarının pazarlama iletişimi tarihinde özel bir yeri olacak. Diğer endekslerden farklı olarak The ONE Awards, başarıda emeği geçen herkesi ödüllendiriyor. 'Başarı bir takım çalışmasıdır' diyen The ONE Awards, halk jürisinin seçimini ortaya koyuyor. The ONE Awards; genel bir başarıyı değil, yıl içinde yapılan çalışmaları değerlendirdiği için çok kıymetli. Bu yarışmayı marka ve marka yönetimlerinin yıl sonu karnesi gibi düşünmek gerekir."

Marketing Türkiye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel The ONE Awards'tan Daikin'e hem ısıtma hem soğutma dallarında birincilik - Son Dakika


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