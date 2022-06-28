THK, 'balon pilotu' okulunu yeniden açtı - Son Dakika
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THK, 'balon pilotu' okulunu yeniden açtı

28.06.2022 12:35
THK, 'balon pilotu' okulunu yeniden açtı

THK, 'balon pilotu' okulunu yeniden açtıTÜRK Hava Kurumu (THK) Eskişehir'in İnönü ilçesinde 1996 yılında açtığı Türkiye'nin ilk balon uçuş okulunu, 9 yıl aranın ardından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yeniden faaliyete geçirdi.

THK, 'balon pilotu' okulunu yeniden açtı

TÜRK Hava Kurumu (THK) Eskişehir'in İnönü ilçesinde 1996 yılında açtığı Türkiye'nin ilk balon uçuş okulunu, 9 yıl aranın ardından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yeniden faaliyete geçirdi. Kapadokya bölgesinde açılan okulda eğitimlerini tamamlayan adaylar sportif havacılıkta balon uçurabilecek, 20-28 kişilik balonlarda 2'nci pilot (gözlemci) olarak uçabilecek. THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, "15 öğrencimizle eğitimlere başladık. Hem pilotlarımızın yenileme eğitimlerini veriyoruz, hem de yeni gençlerimizin balon pilotu olması için biz de eğitime katılmış oluyoruz" dedi.

Eskişehir İnönü'de 1996 yılında açıldıktan sonra Nevşehir'in Göreme ilçesine taşınan ve 2013 yılında kapanan Türkiye'nin ilk balon uçuş okulu, 9 yıl aradan sonra Ürgüp ilçesinde yeniden faaliyete geçti. Kapadokya bölgesinde 5'inci balon uçuş okulu olan THK'nın ilk okulunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler doğrultusunda pilot adaylarının eğitimi başladı. 15 pilot adayı, eğitimlerini tamamladıktan sonra sportif havacılık içerisinde balon uçurabilecek, aynı zamanda 20-28 kişilik balonlarda 2'inci pilot (gözlemci) olarak uçabilecek. Adaylar başlangıçta 17 saat uçuş eğitimi, 60 saat teorik eğitim alacak. Uçuş okulunda 4 adet eğitim balonu, alanında uzman 3 öğretmen bulunuyor.

'15 ÖĞRENCİMİZLE EĞİTİMLERE BAŞLADIK'THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, Türkiye'de ilk balon uçuş okulunun 1996 yılında THK tarafından açıldığını belirterek, "2013 yılında bu okulumuz kapanmıştı. Bu süreçte 4 okul Kapadokya bölgesinde zamanla açılmış faaliyetlerini icra ediyordu. İhtiyaca binaen biz de tekrar okulumuzu açma ihtiyacı hissettik. 1 yıllık bir hazırlık sonrasında okulumuzu nihayetinde açtık. 15 öğrencimizle eğitimlere başladık. 2 yıldır düşünüyorduk. Pandemi balonlarımızdaki faaliyetleri çok aksattı. O nedenle gecikme oldu. Biz bunu ilk fırsatta tekrar ele aldık. Kapadokya bölgesinde 5'inci uçuş okulu olarak devreye aldık. Hem pilotlarımızın yenileme eğitimlerini veriyoruz hem de yeni gençlerimizin balon pilotu olması için biz de eğitime katılmış oluyoruz. Bundan dolayı mutluyuz" diye konuştu. 'BU ALANDA OKULUMUZUN OLMAYIŞI BİR EKSİKLİKTİ'

Kaya, THK olarak sportif havacılığın her branşında olmak istediklerini ifade ederek, "Balon da bunun bir alanıdır. Bu alanda bizim okulumuzun olmayışı bir eksiklikti. Onu kaldırmış olduk. Hedefimiz bu balonların son derece güvenli bir şekilde çok iyi eğitilmiş pilotlar tarafından yönetilmesi ve asla bir kazanın inşallah yaşanmaması. Bunun için THK olarak birikimimizle bu eğitimi biz de vermeyi hedefliyoruz. Öğretmenlerimizin de her 2 yılda bir yenileme eğitimine tabi tutulması gerekiyor. Çünkü bu alan 'bir defa eğitim aldım, ben mesleği sonuna kadar icra ederim' alanı değil. 2 saatlik bizim öğretmenlerimiz nezaretinde uçuş yapıyorlar. 1 saat kontrol uçuşu yapıyorlar. Kendi pilotlarımızın da yenilemelerini yapacağız. 14 pilot, 31 yer destek ekibi toplamda 45 personelimiz bu işte istihdam ediliyor" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THK, 'balon pilotu' okulunu yeniden açtı - Son Dakika

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