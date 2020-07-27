THK'den kurban derisi bağışı açıklaması - Son Dakika

Türk Hava Kurumu (THK) Havza Şube Başkanı İzzet Gültekin, THK'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban derisi bağışlarını kabul ettiğini hatırlatarak, vatandaşlara kuruma bağış yapmaları çağrısında bulundu.

Gültekin, yaptığı açıklamada, vatandaşların kurban derilerini istedikleri vakıf ya da kuruma bağışlayabileceklerini belirtti.

Kurban derilerinin piyasada çok ucuz fiyata satıldığına işaret eden Gültekin, "THK olarak kurban derilerinin değerini bulması için ihale ile satmakta ve hayır sahiplerinin hayırlarının tam değerini bulmasına vesile olmaktayız. Kurbanda amaç hayır yapmaktır. Bu hayrı yaparken insanların dini duygularını istismar edenlere dikkat edilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

THK'nin Türkiye'nin sivil havacılığına önemli desteği bulunduğuna vurgu yapan Gültekin, şunları kaydetti:

"Vereceğiniz kurban derisi bağışları ile havacılığımızın güçlenmesine, ülkemizin geleceği bakımından en büyük güvencemiz olan kanatlı bir gençlik yetiştirilmesine katkıda bulunacaksınız. Gençlerimize ücretsiz havacılık eğitimi verilebilecek, Türkiye'nin ilk Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi ülkemizin hizmetinde bulunabilecektir. THK Üniversitesinde burslu öğrenciler okutularak havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personel yetiştirilmesine, orman yangınlarına havadan müdahale edilmesine, 7 gün 24 saat hava ambulans hizmeti verilmesine yardımcı olmanın gurur ve huzurunu yaşayacaksınız."

Gültekin, THK'nin havacılık alanında 94 yıllık tecrübesi olduğuna dikkati çekerek, "Havaların sıcak geçmesi nedeniyle kurban derilerinin bozulmaması için az da olsa tuzlanması gerekmektedir. En kısa zamanda görevlilere makbuz karşılığında teslim edilen deriler değerini bulacaktır. Kurban Bayramı müddetince kurban derilerini teslim etmek isteyen vatandaşlarımız, şubemizin 7141940, 0536 506 40 80 ve 0536 579 34 64 nolu telefonlarını arayarak görevli araca teslim edebilirler." dedi.