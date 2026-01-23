THK, Havacılık Eğitimlerinin Yeni Adresi Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

THK, Havacılık Eğitimlerinin Yeni Adresi Olmayı Hedefliyor

23.01.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kurumu, yeni havacılık ekosistemiyle nitelikli gençler yetiştirecek ve havacılığı sevdirecek.

Havacılığın hemen her branşında verdiği hizmetler ve yetiştirdiği sayısız pilotla Türkiye'nin 100 yıldır "yüz aklarından" olan Türk Hava Kurumu (THK), yetenekli ve nitelikli eleman yetiştirmek üzere kuracağı yeni havacılık ekosistemiyle, bu alandaki eğitimlerin "ilk adresi" olmayı hedefliyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 1925 yılında "Türk Tayyare Cemiyeti" adıyla kurulan, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda görevli askerlere paraşüt eğitimi veren, Türk Silahlı Kuvvetlerine pilot yetiştiren, 1'inci Dünya Hava Oyunları'na ev sahipliği yapan THK, yeni dönemde de eğitimlerin yanı sıra çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle havacılığı 7'den 70'e herkese sevdirmeyi amaçlıyor.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, AA muhabirine, kurumun Atatürk tarafından havacılığı sevdirmek için kurulduğunu belirterek, 100 yıldır sivil ve askeri alanlarda paraşütten pilotluğa kadar çeşitli havacılık eğitimleri verdiklerini anlattı.

THK'nin orta ve uzun vadede gençleri havacılığa özendirerek, içinde bulundukları ekran bağımlılığı ve zararlı alışkanlık tehditlerinden uzak tutmayı amaçladığına işaret eden Yurtnaç, "Gençlerden THK Üniversitesine yoğun ilgi var. 2024 yılında yüzde 65 olan doluluk oranımız, 2025 yılında yüzde 96'ya çıktı. Bu artışta, gençlerin havacılığa olan ilgisinin yanında bizim yapılanmamızdaki değişiklik de etkili oldu. Türkiye'deki üniversitelerimizin çoğunda havacılıkla ilgili birimler var ama burası butik bir üniversite. Tamamen havacılıkla ilgili bölümler var. Bir tarafta pist, diğer tarafta uçak tamir atölyeleri ve eğitim bölümleri bulunuyor. Bu imkanlar Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı üniversitelerde var." diye konuştu.

Yetenekli ve nitelikli gençler yetiştirecek

Yurtnaç, THK'nin havacılık ekosistemine nitelikli gençleri yetiştirmek için çalıştığını belirterek, üniversitenin yanı sıra bir de pilotaj okulları bulunduğunu, burada da gençlere 2 yıllık pilotaj eğitimi verdiklerini anlattı.

Adrenalin ve havacılığı sevenleri, Vecihi Hürkuş tarafından havacı sporları için oluşturulan Eskişehir'in İnönü ilçesindeki 900 dönümlük arazide ağırladıklarını aktaran Yurtnaç, burada da paraşütten paramotora, planörden yamaç paraşütüne havacılığın her alanında hizmet ve eğitimler verdiklerini söyledi.

Yurtnaç, 12-20 yaş aralığındaki gençler için de "Genç Kanatlar" yapılanmasını kurduklarını bildirerek, "Gençlerin enerjisini almak, bilgi ve tecrübemizle onlara yol açmak bizim görevimiz. Savunma sanayisine destek vermek, havacılığı sevdirmek, yetenekli ve nitelikli TEKNOFEST kuşağını kuracağımız yeni havacılık ekosistemine dahil ederek havacılık eğitimlerinin 'adresi' olmak vizyonuyla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"THK'yi vakfa dönüştürmek istiyoruz"

Kurumun Cumhuriyet'in ilk yıllarında halktan toplanan yardımlarla 376 uçak alarak Türk Hava Kuvvetlerine bağışladığını anımsatan Yurtnaç, böylece Türkiye'nin gök vatandaki bağımsızlığının ilk adımlarının atıldığını kaydetti.

Yurtnaç, THK'nin bir dernek olması sebebiyle kamu bütçesinden destek alamadığına işaret ederek, halkın verdiği gönüllü bağışlarla çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Kuruldukları günden bugüne kadar havacılığı geliştirmek için çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Yurtnaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, kurum yapısındaki bozulmaları gidermek için idari ve ekonomik istikrar hedefleri belirledik. THK içerisinde mevcut 8 anonim şirket vardır. Bu, dernek yapısıyla ve mevzuatıyla yönetilemez hale gelmiştir. İdari istikrarı sağlayarak kurumdaki sıkıntıları ortadan kaldırmak için dernek yapısını kanunla 100. yılımızda vakfa çevirmek istiyoruz. Ekonomik istikrar için bugüne kadar oluşmuş borcu bitirmek istiyoruz.

Kayyum heyeti olarak göreve geldiğimizden bu yana kurumun idari yapısını küçültmeye, israfı önlemeye, gelirlerini artırmaya çalıştık. Bu kapsamda kurumun 140 milyon dolar olan borç yükünü 22 ayda 90 milyon dolara kadar düşürdük, gelirleri yüzde 142 artırırken giderleri yüzde 17 azalttık. Çalışmalarımız bittiğinde idari ve ekonomik istikrarı sağlayacak ve THK, milletine tekrar hizmet eder hale gelecek."

"THK Sigorta" halka hizmet verecek

Yurtnaç, kurumları sonuç odaklı, pratik, hareketli, piyasa şartlarına cevap verebilen bir hale getirmek istediklerini belirterek, anonim şirketler içerisinde "THK Sigorta" konusunun gündemlerinde olduğunu duyurdu.

Halihazırda havacılıkla ilgili bazı konularda sigortacılık yaptıklarını aktaran Yurtnaç, "THK Sigorta'yı, sadece hava araçlarına hizmet eden bir sigorta şirketi statüsünden çıkartıp, her alanda sigorta yapan bir şirket olarak Türk halkının hizmetine açacağız. Vatandaş araba veya ev sigortası ihtiyacını, ekonomik fiyatlarla bizden karşılayabilecek." dedi.

THK'nin kurulduğu günden bu yana halkın gönüllü yardımlarıyla ayakta kaldığını ifade eden Yurtnaç, bağışta bulunmak isteyenleri "THK yaz 1925'e gönder, bir pilot da sen yetiştir" kampanyasına katılmaya davet etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THK, Havacılık Eğitimlerinin Yeni Adresi Olmayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:18:19. #7.11#
SON DAKİKA: THK, Havacılık Eğitimlerinin Yeni Adresi Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.