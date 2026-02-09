THK'nın Motorlu Yamaç Paraşütleri Afetlerde Etkin Rol Üstleniyor

(ANKARA) - Türk Hava Kurumunun (THK) motorlu yamaç paraşütleri ve dronelarla yürüttüğü eğitimler, bu hava araçlarının arama kurtarma faaliyetlerinde sunduğu etkin gözlem ve müdahale kabiliyetini ortaya koyuyor.

Uzun süre havada kalabilme, düşük hızda kontrollü uçuş yapabilme, dar alanlara yaklaşabilme ve geniş görüş açısı sunan motorlu yamaç paraşütleri, özellikle afet ve acil durumlarda "havadaki göz" olarak kritik görevler üstleniyor.

Bu kabiliyet, 23 Aralık 2025'te Alanya'da gerçekleştirilen motorlu yamaç paraşütü eğitim uçuşları sırasında yaşanan bir olayla somut şekilde gözler önüne serildi. Eğitim uçuşu sırasında denizde hareketsiz bir cisim fark eden THK motorlu yamaç paraşütü pilotu, kontrollü şekilde alçalarak yaptığı gözlem sonucunda bunun cansız bir insan bedeni olduğunu tespit etti. Pilot, durumu vakit kaybetmeden ilgili birimlere bildirirken, denizde sürüklenen bedeni havadan takip ederek kıyıya vurduğu noktayı yetkililere iletti.

Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Okullar Müdürü ve Yamaç Paraşütü Eğitmeni Ali Zaimoğlu, yaptığı açıklamada, THK bünyesinde hem drone hem de motorlu yamaç paraşütü eğitimleri verildiğini belirtti.

Zaimoğlu, motorlu yamaç paraşütlerinin dronelara kıyasla çok daha uzun süre havada kalabildiğini vurgulayarak, "Pilotun insan gözüyle yaptığı gözlem, olay analizi açısından büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca çok dar alanlara güvenli iniş yapabilme kabiliyeti sayesinde sahaya doğrudan müdahale imkanı sunuyor" dedi.

Alanya'daki eğitim uçuşları sırasında yaşanan olaya değinen Zaimoğlu, motorlu yamaç paraşütlerinin düşük hızda uçabilmesi sayesinde cismin yanına kadar yaklaşabildiğini, yapılan gözlem sonrası yetkililere bilgi verildiğini ve sürecin havadan takip edildiğini anlattı.

Zaimoğlu, "Motorlu yamaç paraşütleri uzun süre havada kalabiliyor, olay analizi yapmaya imkan tanıyor ve gerektiğinde olay yerine doğrudan müdahale edilmesini sağlıyor. Ülkemiz bir afet ülkesi. Bu tür hava araçlarının arama kurtarma faaliyetlerinde çok etkin şekilde kullanılabileceğini net biçimde gördük" ifadelerini kullandı.

THK'den proje hazırlığı

THK Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç da motorlu yamaç paraşütü ve drone sistemlerinin afet, yangın, deprem ve arama kurtarma faaliyetlerinde daha etkin kullanılabilmesi amacıyla ilgili kurumlarla proje geliştirme hazırlığında olduklarını söyledi.

Yurtnaç, motorlu yamaç paraşütlerinin helikopter ve diğer hava araçlarına kıyasla çok daha dar alanlarda operasyon yapabildiğini belirterek, "Dronelara göre ise havada kalış süresi ve insan gözüyle yapılan gözlem sayesinde sahada daha sağlıklı ve sonuç odaklı analiz yapılabiliyor" dedi.

Motorlu yamaç paraşütlerini ve droneları "havadaki göz" olarak tanımlayan Yurtnaç, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumlarla bu hava araçlarının arama kurtarma süreçlerine entegrasyonu konusunda çalışma yürüteceklerini ifade etti.