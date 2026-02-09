THK'nın Motorlu Yamaç Paraşütleri Afetlerde Etkin Rol Üstleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

THK'nın Motorlu Yamaç Paraşütleri Afetlerde Etkin Rol Üstleniyor

09.02.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THK, motorlu yamaç paraşütleriyle arama kurtarma eğitimleri vererek etkin gözlem ve müdahale sağlıyor.

(ANKARA) - Türk Hava Kurumunun (THK) motorlu yamaç paraşütleri ve dronelarla yürüttüğü eğitimler, bu hava araçlarının arama kurtarma faaliyetlerinde sunduğu etkin gözlem ve müdahale kabiliyetini ortaya koyuyor.

Uzun süre havada kalabilme, düşük hızda kontrollü uçuş yapabilme, dar alanlara yaklaşabilme ve geniş görüş açısı sunan motorlu yamaç paraşütleri, özellikle afet ve acil durumlarda "havadaki göz" olarak kritik görevler üstleniyor.

Bu kabiliyet, 23 Aralık 2025'te Alanya'da gerçekleştirilen motorlu yamaç paraşütü eğitim uçuşları sırasında yaşanan bir olayla somut şekilde gözler önüne serildi. Eğitim uçuşu sırasında denizde hareketsiz bir cisim fark eden THK motorlu yamaç paraşütü pilotu, kontrollü şekilde alçalarak yaptığı gözlem sonucunda bunun cansız bir insan bedeni olduğunu tespit etti. Pilot, durumu vakit kaybetmeden ilgili birimlere bildirirken, denizde sürüklenen bedeni havadan takip ederek kıyıya vurduğu noktayı yetkililere iletti.

Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Okullar Müdürü ve Yamaç Paraşütü Eğitmeni Ali Zaimoğlu, yaptığı açıklamada, THK bünyesinde hem drone hem de motorlu yamaç paraşütü eğitimleri verildiğini belirtti.

Zaimoğlu, motorlu yamaç paraşütlerinin dronelara kıyasla çok daha uzun süre havada kalabildiğini vurgulayarak, "Pilotun insan gözüyle yaptığı gözlem, olay analizi açısından büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca çok dar alanlara güvenli iniş yapabilme kabiliyeti sayesinde sahaya doğrudan müdahale imkanı sunuyor" dedi.

Alanya'daki eğitim uçuşları sırasında yaşanan olaya değinen Zaimoğlu, motorlu yamaç paraşütlerinin düşük hızda uçabilmesi sayesinde cismin yanına kadar yaklaşabildiğini, yapılan gözlem sonrası yetkililere bilgi verildiğini ve sürecin havadan takip edildiğini anlattı.

Zaimoğlu, "Motorlu yamaç paraşütleri uzun süre havada kalabiliyor, olay analizi yapmaya imkan tanıyor ve gerektiğinde olay yerine doğrudan müdahale edilmesini sağlıyor. Ülkemiz bir afet ülkesi. Bu tür hava araçlarının arama kurtarma faaliyetlerinde çok etkin şekilde kullanılabileceğini net biçimde gördük" ifadelerini kullandı.

THK'den proje hazırlığı

THK Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç da motorlu yamaç paraşütü ve drone sistemlerinin afet, yangın, deprem ve arama kurtarma faaliyetlerinde daha etkin kullanılabilmesi amacıyla ilgili kurumlarla proje geliştirme hazırlığında olduklarını söyledi.

Yurtnaç, motorlu yamaç paraşütlerinin helikopter ve diğer hava araçlarına kıyasla çok daha dar alanlarda operasyon yapabildiğini belirterek, "Dronelara göre ise havada kalış süresi ve insan gözüyle yapılan gözlem sayesinde sahada daha sağlıklı ve sonuç odaklı analiz yapılabiliyor" dedi.

Motorlu yamaç paraşütlerini ve droneları "havadaki göz" olarak tanımlayan Yurtnaç, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumlarla bu hava araçlarının arama kurtarma süreçlerine entegrasyonu konusunda çalışma yürüteceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THK'nın Motorlu Yamaç Paraşütleri Afetlerde Etkin Rol Üstleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı
3 gündür aranıyordu Cansız bedeni denizde bulundu 3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:21
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
15:11
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
14:54
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 16:19:19. #7.11#
SON DAKİKA: THK'nın Motorlu Yamaç Paraşütleri Afetlerde Etkin Rol Üstleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.