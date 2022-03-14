Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, şikayetlerini geri çekmeleri şartıyla 8 kişiye 2 milyon lira ödedi-"8 kişi itibariyle 2 milyon liraya yakın bir... - Son Dakika

Thodex kurucu su Faruk Fatih Özer, şikayetlerini geri çekmeleri şartıyla 8 kişiye 2 milyon lira ödedi

-"8 kişi itibariyle 2 milyon liraya yakın bir zarar miktarı hesaplarına yatırıldı"

İSTANBUL Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz hafta şikayetlerini geri çekmesi karşılığında iddiaya göre 8 müştekiye toplamda 2 milyon lira gönderdi. Thodex mağdurlarının avukatı Sinan Keskin, "Faruk Fatih Özer'in aile avukatı tarafımıza ulaştı. Mağdur zararlarının giderilmesi için uzlaşma önerdiler. Biz de konuyu konuyu enine boyuna değerlendirdik ve kendi müvekkillerimize haber verdik. Müvekkillerimizin uzlaşma kapsamında zararları geçen hafta perşembe günü hesaplarına yattı. Yaklaşık olarak 8 kişi itibariyle 2 milyon liraya yakın bir zarar miktarı hesaplarına yatırılmış olup uzlaşma kapsamında şikayetten vazgeçme dilekçelerini de savcılık makamına sunduk" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Thodex isimli kripto para borsasında binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Müşteki avukatlarından Sinan Keskin, yurt dışında firari bulunan şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer'in ve Thodex şirketinin avukatının kendisiyle irtibata geçtiğini ve uzlaşmaya gitmek istediklerini söyledi.

"8 kişinin 2 milyon liraya yakın bir zarar miktarı hesaplarına yatırıldı"

Konuya ilişkin konuşan müşteki avukatlarından Sinan Keskin, "Faruk Fatih Özer'in aile avukatı tarafımıza ulaştı. Mağdur zararlarının giderilmesi için uzlaşma önerdiler. Biz de konuyu konuyu enine boyuna değerlendirdik ve kendi müvekkillerimize haber verdik. Müvekkillerimizin yazılı muvafakatı ve onayıyla uzlaşma kapsamında zararları geçen hafta perşembe günü hesaplarına yattı. Yaklaşık olarak 8 kişi itibariyle 2 milyon liraya yakın bir zarar miktarı hesaplarına yatırılmış olup uzlaşma kapsamında şikayetten vazgeçme dilekçelerini de savcılık makamına sunduk. Uzlaşmaya konu zarar miktarı şu an için tabii onlarca, yüzlerce müvekkilim olduğu için ancak bir kısmına ulaşabildik. Yeni bir gelişme olduğu için bu, ulaşmak anlamında, zamansal anlamda da böyle problem yaşadık. Burada 8 kişiye ulaşabildik. 8 kişi içerisinde de geneli zaten olumlu olarak yaklaştı. Sekiz kişinin de zararları hesaplarına yatırıldı. Biz de bunu teyit ettik. " dedi.

"15 kişiye ulaşabildik 13 kişi kabul etti"

Mağdurlar arasından 15 kişiye ulaşabildiğini belirten Keskin, "Şu ana kadar yaklaşık ben 15 kişiye ulaşabildim. Tabii takdir edersiniz ki bir görüşme epeyce uzun sürüyor telefonda. 15 kişiye ulaşabildim ve 15 kişi içerisinde yaklaşık 13 kişi bunu kabul etti. ve bunlardan da bize yazılı muvafakat veren 8 kişinin hesabına geçen hafta perşembe günü 2 milyona yakın bir civarda uzlaşma konusu para hesaplarına yattı." Şeklinde ifade etti.

Soruşturmanın şu anki durumundan bahseden Keskin, "Soruşturmanın durumu, savcı bey MASAK'tan bir rapor istemişti. MASAK raporu dosyaya geldi. Aynı zamanda Hazine Maliye Bakanlığı'ndan da bir yazı istemişti. Bu yazı da aynı zamanda dosyaya gelmiş durumda. Mağdurların tüm zararları MASAK raporunda tespit edildiğini biliyoruz. Buna istinaden soruşturma devam ediyor. Aynı zamanda savcı beyin ağır ceza mahkemesinden de şirketin hesabında bulunan 16 milyona da müsaade verilmesi yönünde bir karar söz konusu. Bundan sonraki aşama iddianamenin düzenlenmesi ve ağır ceza mahkemesinde yargılama olacaktır." şeklinde konuştu.