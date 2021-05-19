Thodex soruşturmasında yakalanan finans uzmanına tutuklama talebi - Son Dakika

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında yakalanan şirketin finans uzmanı R.A., "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden firari konumda bulunan ve dün yakalanan şirketin finans uzmanı R.A'nın, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan R.A., ifadesinin alınmasının ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Şüpheli R.A'nın hakimlikteki işlemleri sürüyor.