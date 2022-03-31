THODEX SORUŞTURMASINDA 21 ŞÜPHELİ HAKKINDA 40 BİN 564'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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THODEX SORUŞTURMASINDA 21 ŞÜPHELİ HAKKINDA 40 BİN 564'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

31.03.2022 17:19

KRİPTO para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

KRİPTO para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 2027 kişinin 'şikayetçi' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, 356 milyon lira zarar oluştuğu kaydedildi.

2027 KİŞİ MÜŞTEKİ SIFATIYLA YER ALDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk'a kaçması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede aralarında Faruk Fatih Özer ile ağabey Güven Özer ve abla Serap Özer'in de bulunduğu 21 kişi 'şüpheli', 2027 kişi ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

3 AYRI SUÇTAN 40 BİN 564'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede 21 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

356 MİLYON LİRA ZARAR OLUŞTUİddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen bu suçlardan el edilen tüm malvarlığı değerlerinin müsaderesi talep edildi. İddianamede bu suçlar sebebiyle toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydedildi.

61 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARIBaşsavcılık, ayrıca soruşturmaya dahil edilen 61 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Hazırlanan iddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler hakkında 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış olacak.

THODEX SORUŞTURMASINDA 21 ŞÜPHELİ HAKKINDA 40 BİN 564'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
THODEX SORUŞTURMASINDA 21 ŞÜPHELİ HAKKINDA 40 BİN 564'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
THODEX SORUŞTURMASINDA 21 ŞÜPHELİ HAKKINDA 40 BİN 564'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THODEX SORUŞTURMASINDA 21 ŞÜPHELİ HAKKINDA 40 BİN 564'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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