Son Dakika Haberleri: THY'de İlker Aycı yeniden seçildi
Son Dakika Ekonomi Haber

THY'de İlker Aycı yeniden seçildi

26 dakika önce

Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet İlker Aycı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

THY'de İlker Aycı yeniden seçildi, System.String[]
Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet İlker Aycı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:18 
Türk Hava Yolları, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak, kuş sürüsüne çarpınca geri döndü ABD'de büyük şirketler ekonomik durgunluğa hazırlanıyor İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 23:44:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'de İlker Aycı yeniden seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]