'THY'den 2 bin 500 kişi çıkarıldığı iddiası - Son Dakika

İşten çıkarma yasaklarının kalkmasının ardından Türk Hava Yolları'nın 2 bin 500 çalışanı işten çıkardığı iddia edildi. THY'den yapılan açıklamada ise "24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibariyle sonlandırılmıştır" denildi.

Pandemi süresince hükümet tarafından sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği desteğinin 1 Temmuz sona ermesiyle Türk Hava Yolları'nın 2 bin 500 personeli işten çıkardığı iddia edildi. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamalarda, Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında imzalanan protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdinin sonlandırıldığı kaydedildi.

İşten çıkarılanların ise pandeminin başlamasının ardından havacılık sektöründe yaşanan kriz nedeniyle maaşlarında indirime gitmek istemeyen personel olduğu iddia edildi.

(İHA)