THY'den Suudi Arabistan açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

THY'den Suudi Arabistan açıklaması

23.06.2022 23:09
THY'den Suudi Arabistan açıklaması

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Suudi Arabistan Vatandaşı Yolcularımızın Dikkatine; Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesinin yayınladığı genelgeye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağı 20.06.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye ve Türkiye üzerinden diğer uçuş noktalarına seyahat edebileceklerdir. Ek olarak, seyahat edeceğiniz ülkeye giriş koşulları için devam eden bağlantıyı ve en güncel bilgi için ilgili ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da büyükelçiliklerinden yapılan duyuruları kontrol etmenizi rica ederiz. "ifadelerine yer verdi.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Sofya Havaalanı'nda 'Dimitar Karanikolov ile Dünya Turu' fotoğraf sergisi açıldı Sofya Havaalanı'nda 'Dimitar Karanikolov ile Dünya Turu' fotoğraf sergisi açıldı Bu yıl 100 çalışandan 64'ü tatil planı yaptı Bu yıl 100 çalışandan 64'ü tatil planı yaptı
Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY'den Suudi Arabistan açıklaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:19 Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra pompalı tüfekle vurdu
23:13 Marmaris'te orman yangınını çıkaran şahsın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı
22:45 Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
22:34 Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini onayladı
22:04 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Memur ve emekli maaşlarına temmuzda yüzde 40 artış öngörüyoruz
21:32 "DADD Ralli Karadeniz 2022" başlıyor! 60 kişilik denizci start verecek
21:23 Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu söyledi
20:37 Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 23:26:54. #1.12#
SON DAKİKA: THY'den Suudi Arabistan açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement