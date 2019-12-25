THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı - Son Dakika
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THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı

6 saat önce

THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı yarın ve 27 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı yarın ve 27 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında CSKA Moskova evinde AX Armani Exchange Milano ile karşılaşacak. Bu hafta Türk takımları rakipleri ile sahalarında karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile oynayacak. Hafta Barcelona - Olympiakos arasında oynanacak maç ile sona erecek.


THY Euroleague'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:


Yarın


20.00 CSKA Moskova - AX Armani Exchange Milano 20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv 22.00 Panathinaikos - Real Madrid 22.00 ALBA Berlin - Baskonia Vitoria-Gasteiz 22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Khimki Moskova


27 Aralık Cuma


20.00 Zenit Saint Petersburg - Kızılyıldız 20.45 Fenerbahçe Beko - Valencia Basket 22.30 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas


Türk Hava Yolları, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:34 
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