Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'in ilk haftası Türk takımları 2'de 0
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THY Euroleague'in ilk haftası Türk takımları 2'de 0

1 saat önce

THY Euroleague'in ilk haftasında Anadolu Efes Barcelona'ya, Fenerbahçe'de Real Madrid'e mağlup oldu.

THY Euroleague'in ilk haftası Türk takımları 2'de 0, System.String[]

THY Euroleague'in ilk haftasında Anadolu Efes Barcelona'ya, Fenerbahçe'de Real Madrid'e mağlup oldu.

THY Euroleague'de ilk hafta heyecanı sona erdi. Bu hafta Türk takımları, İspanyol ekipleri ile mücadele etti. Fenerbahçe, Real Madrid'e konuk olurken parkeden 81-77'lik skorla mağlup ayrıldı. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Barca 74-64'lük skorla kazandı.

Euroleague'de ilk haftayı Valencia Basket'i deplasmanda 96-71 yenen son şampiyon CSKA Moskova averajla ilk sırada tamamladı.

Bu hafta oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları ise şöyle:

BC Khimki Moskova: 89 - Maccabi FOX Tel Aviv: 83

Panathinaikos: 87 - Kızılyıldız: 82

Bayern Münih: 78 - EA7 Olimpia Milano: 64

Real Madrid: 81 - Fenerbahçe Beko: 77

Zalgiris Kaunas: 58 - Saski Baskonia: 70

Anadolu Efes: 64 - FC Barcelona: 74

ALBA Berlin: 85 - Zenit Saint Petersburg: 65

Asvel Lyon-Villeurbanne: 82 - Olympiakos: 63

Valencia Basket: 71 - CSKA Moskova: 96

(Oğuzhan Ort/İHA)

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Barcelona, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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